Як повідомляє 24 канал, Google Wallet – це фактично оновлення Google Pay з розширеною функціональністю, але стара версія, як і раніше, продовжить роботу у вигляді окремого додатку. В деяких країнах взагалі буде доступним лише Google Pay, який на відміну від Wallet дає змогу надсилати гроші між користувачами.

Не пропустіть Google представила публічну версію Chrome OS Flex – вона допоможе воскресити ваш старий ПК

Що нового в Wallet

Свіжа програма від Google дає змогу користувачам зберігати на смартфоні не лише банківські картки, але й дисконтні, проїзні та особисті документи. Крім того, туди можна підтягнути віртуальні ключі від автомобілів та COVID-сертифікати.

Загалом перелік документів та карток, які користувачі можуть зберігати в додатку виглядає так:

Користувачі можуть додати такі картки й документи у "Гаманець":

банківські картки;

проїзні документи;

квитки;

посадкові талони;

сертифікати вакцинації.

У майбутньому розробники обіцяють реалізувати підтримку наступних документів:

цифрові водійські посвідчення;

посвідчення особи (цифровий паспорт);

віртуальні карти доступу до номерів готелю.

Нагадаємо, що раніше Google також внесла кілька пов'язаних з "Гаманцем" змін у свій браузер Chrome. Оновлення дає користувачам змогу перетворювати будь-які кредитні та дебетові картки, збережені за допомогою функції автозаповнення Chrome, на віртуальну картку. Це означає, що більше вам не доведеться шукати додатковий захисний код на звороті своїх карток при оплаті онлайн.

Читайте на сайті Московський суд оштрафував Google на 358 мільйонів доларів – чому Росія не побачить цих грошей

Де працює Google Wallet і як його завантажити

Наразі "Гаманець" офіційно розпочав роботу в 39 країнах серед яких і Україна. Додаток автоматично оновиться замінивши Google Pay, якщо у вас активоване самостійне оновлення програм. Якщо ж ні, то оновити або завантажити його можна самостійно.

Завантажити програму вручну на смартфон можна за цим посиланням в офіційному магазині Google Play.