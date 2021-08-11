Google вводить нові правила для захисту неповнолітніх: раніше це зробили Apple та Facebook

Судячи з усього, у технологічних компаній новий тренд – захист неповнолітніх. Цього разу компанія Google внесе зміни до своєї пошукової системи та умов розміщення реклами.

Пошуковий гігант зробить неможливим націлювання реклами на осіб, молодших 18 років. Крім того, у них з'явиться можливість видаляти свої фотографії з пошуку.

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Нові правила

Оновлення політики конфіденційності запрацюють поступово – протягом найближчих місяців.

Тепер тагретинг реклами не можна буде налаштувати на основі віку, статі або інтересів дітей та підлітків.

Що стосується видалення своїх фото, то відомо, що вони не будуть видалятися з інтернету. Користувач лише зможе контролювати дані, які потрапляють в пошукову видачу. Для цього необхідно буде відправити відповідний запит.

Ще одна зміна стосується YouTube і налаштувань за замовчуванням. Наприклад, якщо неповнолітня особа завантажить ролик на платформу, він автоматично стане приватним, якщо окремо не вказати протилежного

Також за замовчуванням в налаштуваннях буде увімкнено функцію "Безпечного пошуку".

Раніше YouTube вже змінював правила роботи з контентом, заборонивши таргетовану рекламу у дитячих роликах і прибравши їх з розділу рекомендацій. Фактично, сайт почав вважати усіх глядачів такого контенту дітьми, незалежно від їхнього віку. Це призвело до фінансових втрат у деяких компаній, які, наприклад, створюють мультфільми.

Нагадаємо, до посилення захисту неповнолітніх в мережі також приєдналися компанія Apple, оголосивши про нову технологію сканування фото в iCloud і особистих повідомлень в iMessage, і соціальна мережа Facebook, яка заборонила націлювання рекламних публікацій на дітей у своїх сервісах. Крім того, нові облікові записи в Instagram будуть за замовчуванням закритими.