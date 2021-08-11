Пошуковий гігант зробить неможливим націлювання реклами на осіб, молодших 18 років. Крім того, у них з'явиться можливість видаляти свої фотографії з пошуку.
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Нові правила
Оновлення політики конфіденційності запрацюють поступово – протягом найближчих місяців.
- Тепер тагретинг реклами не можна буде налаштувати на основі віку, статі або інтересів дітей та підлітків.
- Що стосується видалення своїх фото, то відомо, що вони не будуть видалятися з інтернету. Користувач лише зможе контролювати дані, які потрапляють в пошукову видачу. Для цього необхідно буде відправити відповідний запит.
- Ще одна зміна стосується YouTube і налаштувань за замовчуванням. Наприклад, якщо неповнолітня особа завантажить ролик на платформу, він автоматично стане приватним, якщо окремо не вказати протилежного
- Також за замовчуванням в налаштуваннях буде увімкнено функцію "Безпечного пошуку".
Раніше YouTube вже змінював правила роботи з контентом, заборонивши таргетовану рекламу у дитячих роликах і прибравши їх з розділу рекомендацій. Фактично, сайт почав вважати усіх глядачів такого контенту дітьми, незалежно від їхнього віку. Це призвело до фінансових втрат у деяких компаній, які, наприклад, створюють мультфільми.
Нагадаємо, до посилення захисту неповнолітніх в мережі також приєдналися компанія Apple, оголосивши про нову технологію сканування фото в iCloud і особистих повідомлень в iMessage, і соціальна мережа Facebook, яка заборонила націлювання рекламних публікацій на дітей у своїх сервісах. Крім того, нові облікові записи в Instagram будуть за замовчуванням закритими.