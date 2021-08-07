Внутрішні документи компанії, які потрапили до рук джерела, показують, що Google розслідує кожен випадок, коли працівники з доступом до даних користувачів зловживають своїм становищем. Якщо перевірка доводить порушення, людину звільняють.

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Скільки людей звільнила компанія за порушення

З 2018 по 2020 рік десятки співробітників втратили свої посади за зловживання доступом до внутрішніх інструментів і даних, включаючи інформацію про користувачів і співробітників.

У 2020 році 36 співробітників викрили у зловживаннях.

86 відсотків звинувачень були пов'язані з порушеннями конфіденційності інформації. Серед таких називають, наприклад, передачу внутрішніх даних Google третім сторонам.

Ще 10 відсотків звинувачень у 2020 році стосувалися неправомірного використання різних систем, включаючи доступ до даних користувачів або співробітників, допомога іншим особам в отриманні доступу до цих даних, а також зміна або видалення даних користувачів або співробітників.

Представник Google прокоментував ці дані, коли журналісти Vice Motherboard звернулися до компанії:

Згадані випадки в основному були пов'язані зі зловживанням доступом або неправомірним використанням пропрієтарної та конфіденційної корпоративної інформації або інтелектуальної власності.

Компанія запевняє, що максимально обмежує доступ працівників до інформації за допомогою різноманітних заходів та систем, перевірок та моніторингів. Зокрема, працівник повинен достатньою мірою довести необхідність у якихось необхідних йому даних.

Нагадаємо, у липні в мережі з'явилась аналогічна інформація про Facebook: тоді компанія звільнила 52 людини через те, що вони використали доступ до особистих даних користувачів у власних цілях.