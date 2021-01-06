Google випустить оновлену серію камер відеоспостереження Nest Cam
Google випустить нову серію камер відеоспостереження Nest Cam до кінця року. Про це стало відомо на тлі закінчення продажів моделі Nest Cam IQ Outdoor.
Nest Cam IQ Outdoor прибрали з асортименту Google Store в цілому ряді країн. Ця камера оснащена 12-кратним зумом і здатна розпізнати людину на відстані до 15 метрів. Про це пише 9to5Google з посиланням на керівництво компанії.
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Що відомо
Виявилося, що Google продала всі екземпляри цієї моделі і камера більше не з'явиться в магазині. Незважаючи на це, в майбутньому розробники мають намір надавати її власникам підтримку і випускати потрібні оновлення.
Nest Cam IQ Outdoor / Фото Google
Деталі нової серії пристроїв Nest Cam поки не уточнюються, але ймовірно вони скоро з'являться в мережі.
Нагадаємо, що Google достроково публікувала в твіттері фото Pixel 4, щоб запобігти неминучим витокам в пресу, і з камерами ситуація може повторитися.
Крім сімейства камер, компанія імовірно розробляє нову версію розумного дисплея Nest Hub. Згідно з документами Федеральної комісії зв'язку США, компанія планує додати в нього датчики Soli для управління жестами.
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