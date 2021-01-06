Google випустить нову серію камер відеоспостереження Nest Cam до кінця року. Про це стало відомо на тлі закінчення продажів моделі Nest Cam IQ Outdoor.

Nest Cam IQ Outdoor прибрали з асортименту Google Store в цілому ряді країн. Ця камера оснащена 12-кратним зумом і здатна розпізнати людину на відстані до 15 метрів. Про це пише 9to5Google з посиланням на керівництво компанії.

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Що відомо

Виявилося, що Google продала всі екземпляри цієї моделі і камера більше не з'явиться в магазині. Незважаючи на це, в майбутньому розробники мають намір надавати її власникам підтримку і випускати потрібні оновлення.



Nest Cam IQ Outdoor / Фото Google

Деталі нової серії пристроїв Nest Cam поки не уточнюються, але ймовірно вони скоро з'являться в мережі.

Нагадаємо, що Google достроково публікувала в твіттері фото Pixel 4, щоб запобігти неминучим витокам в пресу, і з камерами ситуація може повторитися.

Крім сімейства камер, компанія імовірно розробляє нову версію розумного дисплея Nest Hub. Згідно з документами Федеральної комісії зв'язку США, компанія планує додати в нього датчики Soli для управління жестами.