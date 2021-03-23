Google готується випустити бета-версію своєї нової операційної системи Fuchsia OS

Згідно з останніми повідомленнями, Google готується випустити попередню версію операційної системи Fuchsia OS для розробників. Минуло понад чотири роки з того часу, як вона вперше була представлена.

Проєкт довгий час практично не рухався, але за останні місяці з'явилося трохи нової інформації. Схоже, запуск першої тестової версії уже близько.

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Що таке Fuchsia OS

Ця нова операційна система є проєктом з відкритим вихідним кодом і буде працювати на ноутбуках, мобільних телефонах, пристроях для розумного будинку та інших ґаджетах.

Оскільки вихідний код відкритий, компанія публікує його у відкритому доступі. Наприкінці січня проєкт Fuchsia OS створив нову гілку (releases/F1). Після цього головна гілка додала десятки змін коду в гілку F1. Крім того, приблизно через шість тижнів після створення гілки F1 команда Fuchsia OS створила аналогічну гілку "releases/F2".

Fuchsia OS заснована на власному ядрі під назвою Zircon, тоді як в основі Android лежить ядро Linux.

Вона буде підтримувати виконання процедур додатків Android і Linux.

Fuchsia – новий Android?

Деякий час мережею ширилися публікації про те, що Google нібито бачить у новій платформі заміну Android. Проте сама компанія це згодом рішуче заперечила, заявивши, що бачить у ній "універсальний майданчик для тестів", можливість вивчати операційну систему, а згодом застосовувати отримані знання при роботі з іншими продуктами.

Проте навіть це не зупинило розмови про заміну однієї ОС іншою. Адже ця система з самого початку розробляється для дуже широкого спектра пристроїв, включаючи прилади для розумного будинку і натільну електроніку, смартфони, комп'ютери, ноутбуки, побутову техніку, а також системи віртуальної та доповненої реальностей.

Коли чекати

Приблизних дат випуску фінальної версії поки немає. Наприкінці літа 2021 року виповниться п'ять років з того часу, як вона почала розроблятися.