Як повідомляє 24 канал, у каталозі додатків App Store знайти програму не вийде. Завантажити її можна лише за прямим посиланням. Якщо ви плануєте перейти з iOS пристрою на Android – відповідний додаток значно спростить вам цю процедуру. Завантажити його можна тут.

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Для чого потрібен це додаток

При переході з одного смартфона Android на інший вам практично нічого не потрібно робити. Просто вводите дані свого облікового запису та отримуєте на новому смартфоні усі контакти, фото, нотатки і навіть ярлики програм готових до завантаження.

Перехід же з iPhone на Android завдання доволі нетривіальне та вимагає значно більшої кількості маніпуляцій.

Що пропонує нова програма

Switch to Android пропонує з'єднати смартфони за допомогою кабелю або Wi-Fi та перемістити контакти, події з календаря, фотографій й відео. Також програма нагадає відключити iMessage, щоб повідомлення надходили у вигляді SMS і допоможе перенести фото зі сховища iCloud до "Google Фото".



Switch to Android легко перенесе ваші дані з iOS пристрою / Скриншот

Раніше Google пропонувала власникам iPhone вручну створювати резервну копію пристрою через Google Диск, а потім відновлювати її на Android-смартфоні. Щодо Apple, то компанія ще кілька років тому запустила зручний сервіс з перенесення особистих даних з Android на iOS.