В Android вже давно є функція "розумного виділення" тексту, що дозволяє швидко виконувати з ним різні дії. Наприклад, можна перевести невідому фразу, зателефонувати за обраним номером або знайти адресу на картах. Тепер цей список поповнився ще однією корисною опцією.

Як помітили співробітники Android Police, при виділенні на Android-пристроях тексту з різними фізичними величинами тепер у спливаючому вікні з'являється пропозиція про конвертацію. Наприклад, можна перевести милі на годину у кілометри на годину, дюйми в метри або євро у долари.

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Що вміє нова функція

Розширена можливість розумного виділення підтримує конвертацію валют, обсягу, відстані, ваги та інших значень. Працює це по всій системі і в різних додатках, але для виконання перекладу відкривається програма Google, де можна вибрати, в яку одиницю потрібно перевести вказану величину.



Розумне виділення вміє конвертувати величини, валюту та інші розмірності

Для роботи функції користувачу все одно потрібно вибрати одиниці, у які він хоче перетворити значення, але це лише кілька натискань зі спадаючого списку пошуку. Хоча було б трохи зручніше бачити перетворення одиниць на ходу. Це була б велика економія часу при копіюванні тексту, відкритті програми Google або браузера, вставці та подальшому запиту на перетворення одиниць.

Наразі функція поки ще доступна не у всіх користувачів, як це часто буває з усіма нововведеннями Google.