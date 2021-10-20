Бета-тест нової ОС офіційно завершився. Наразі оновитися можуть власники Pixel. Відповідні сповіщення розіслали на смартфони, починаючи з третього покоління. Нові Pixel 6 і Pixel 6 Pro будуть продаватися з Android 12 з коробки.

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Що відомо

Цього року компанія вирішила випустити нову ОС разом зі смартфонами, тоді як у минулому завжди першим виходило оновлення Android, а вже потім – пристрої, які з ним працюють.

Пізніше свої версії, прикриті фірмовою оболонкою кожної з компаній, випустять Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo та інші.

А от Xiaomi встигла дещо розчарувати своїх користувачів, оскільки стало відомо, що її MIUI 13, крім того, що затримується, для деяких користувачів буде побудована на вже застарілій 11-й версії Android.



Android 12 / Фото Google

Нова операційна система принесла із собою величезну кількість нововведень, найпомітнішим з яких є, звісно ж, переосмислений інтерфейс з новими віджетами, які можна налаштовувати на свій смак. Дизайн під назвою Material You є кросплатформним, що означає його поступовий перехід і на вебверсії програм компанії Google.

Вперше в Android додали можливість налаштування колірної теми, яка адаптується до обраних користувачем шпалер. Крім того "завезли" масу різноманітних виправлень, покращень, нових функцій та розширень до старих.



Android 12 / Фото Google

До речі, нещодавно також стали відомі й системні вимоги для Android 12. Система вимагає наявності не менше 6 гігабайтів оперативної пам'яті для коректної плавної роботи. Це не означає, що нова ОС не зможе взагалі працювати на слабших смартфонах, однак в такому випадку смартфон може не дорахуватися деяких нових функцій.