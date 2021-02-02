Google відмовилася від розробки ексклюзивних ігор для сервісу Stadia

Google оголосила про зміни в стратегії розвитку стрімінгової платформи Stadia. Компанія закриє внутрішню студію з розробки ігор Stadia Games and Entertainment у Лос-Анджелесі та Монреалі.

Джерело: The Verge

Замість створення ексклюзивних ігор Google зосередиться на підтримці стрімінгової платформи і її просуванні серед сторонніх розробників і видавців.

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Навіщо це Google

Віце-президент Google і глава сервісу Stadia Філ Харрісон зазначив, що "створення кращих у своєму класі ігор з нуля вимагає багатьох років і значних інвестицій, а вартість таких проєктів зростає у геометричній прогресії". Він також повідомив, що Google більше не буде інвестувати в створення ексклюзивного контенту для Stadia.

Заплановані майбутні проєкти внутрішніх студій SG&E скасують. Але це не стосується ігор, які вже були анонсовані і запуск яких повинен відбутися найближчим часом. Велика частина працівників перейде на нові посади. Що стосується глави SG&E Джейд Реймонд, то вона покине компанію.

Раніше Google планувала за допомогою власних ресурсів створювати ААА-ексклюзиви для платформи Stadia. Але зміна підходу показує, що розробка ігор високого рівня є занадто дорогим і складним процесом. Таким чином, в майбутньому Stadia буде пропонувати користувачам ті ж ігри, в які вони можуть грати на інших платформах — PlayStation 5, Xbox Series X або ПК.