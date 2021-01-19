Google заявила, що альтернативні браузери на базі Chromium зловживають службою Chrome Sync. Вони використовують інфраструктуру компанії для зберігання даних, закладок та історії переглядів своїх користувачів на серверах Google без дозволу, таким чин

Це відкриття, за словами пошукового гіганта, зробили після недавнього аудиту. Щоб запобігти зловживанням у майбутньому, Google планує обмежити деякі функції Chromium. Починаючи з 15 березня 2021 року компанія зробить їх недоступними для сторонніх браузерів, створених на основі відкритого вихідного коду, пише ZDNet.

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Якими будуть наслідки

Це вплине не тільки на Chrome Sync, але і на функції перевірки орфографії, контактів, перекладу й інші. Всі ці API реалізовані у вихідному коді Chromium – фактично каркасі, який лежить в основі багатьох браузерів. За звичайних обставин інші компанії, які створюють браузери на основі коду Chromium, повинні замінити ці API власними аналогами, над якими матимуть повний контроль.

Google же виявила, що деякі сторонні браузери підключали ці функції Chrome й інтегрували їх у свої продукти, зловживаючи серверами Google для зберігання власних даних, скорочуючи витрати на розробку за рахунок пошукового гіганта. Google не назвала браузери на основі Chromium, які незаконно користувалися її системами, а список таких продуктів занадто довгий, щоб робити припущення: це і великі імена на кшталт Microsoft Edge, Opera та Brave, і невеликі проєкти типу Blisk, Colibri і Torch.