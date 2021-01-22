Google обіцяє відключити свою пошукову систему в Австралії, якщо влада прийме закон про виплати місцевим виданням за контент. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон уже відповів компанії.

В Австралії готується закон, згідно з яким технологічні гіганти будуть зобов'язані обговорювати з місцевими видавцями виплати за контент. У разі відсутності домовленостей розмір плати визначить призначений державою арбітр. Про це пише Sydney Morning Herald.

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Чому виник конфлікт

На слуханнях в австралійському сенаті регіональна директорка Google Мел Сільва заявила, що в таких умовах компанія не зможе працювати на території країни.

Якщо Кодекс набуде чинності в його нинішній формі, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії. Це останнє, чого ми хочемо в Google, особливо коли є інший шлях, що дозволяє нам підтримувати австралійську журналістику, не порушуючи принципи пошукової системи,

– пояснила Сільва.

Вона зазначила, що новий закон зобов'яже компанію платити за посилання на новини в пошуковій видачі. Таке рішення директорка назвала "слизькою доріжкою", через яку бізнес-моделям пошукових систем настане кінець. За словами Сільви, можливе відключення сервісу в Австралії є не загрозою, а реальністю.

У відповідь прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що уряд не буде реагувати на погрози з боку технологічних компаній. Крім того, стало відомо про можливе блокування розділу новин на Facebook в Австралії.