У листі від ірландської дочірньої компанії Google мовиться, що сервери буде відключено "у зв'язку зі змінами правової практики". Частина серверів буде відключена і найближчим часом співробітники компанії зв'яжуться з провайдерами, щоб вивести обладнання з експлуатації.

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Відомо, що відключення серверів торкнулося російських провайдерів "МФТІ Телеком" та "Фокус Лайф". У Водночас кілька провайдерів повідомили, що не отримували сповіщень про розірвання договорів щодо обслуговування Google Global Cache.

Мережа доставки вмісту Google Global Cache (GGC) призначена для оптимізації навантаження на мережу. Шляхом кешування раніше запитуваного контенту повторне завантаження інформації відбувається швидше. Також на серверах GGC розміщується сервіс для захисту від роботів Google reCAPTCHA.

Зазначається, що банкрутство російської юрособи Google не пов'язане із припиненням роботи Google Global Cache, оскільки це є "глобальна послуга".

Як це вплине на Росію

Зараз величезна частка інтернет-трафіку забезпечується сервісами Google. Локальні сервери Google Global Cache дозволяють зменшити навантаження на мережу оператора та прискорити завантаження контенту для споживача.

На думку експертів, якщо Росія буде відключена від Global Cache, це може призвести до зростання цін на інтернет, тому що операторам потрібно буде компенсувати збільшені витрати на обслуговування. Весь трафік у такому разі перейде на кілька зарубіжних каналів, які можуть мати менше резерву за пропускною здатністю. Це позначиться на стабільності мережі та швидкості завантаження контенту.

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Нагадаємо, що 18 травня ТОВ "Гугл" (російське представництво Google) запустило процедуру банкрутства. Причина криється в збитках, які компанія понесла останнім часом. А призвели до них зокрема штрафи, які місцеві регулятори один за одним накладають на корпорацію.