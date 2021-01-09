Ввечері 8 січня Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler. Соціальною мережею користувалися прибічники Дональда Трампа. Крім того, сам політик міг перейти у Parler після того, як Twitter назавжди видалив його акаунт.

Google вилучив Parler з магазину додатків: причина

Власників Parler останні кілька місяців просили уникати закликів до насильства, однак їхнє поширення в соцмережі продовжувалося. Про це повідомляє Politico.

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Нам відомо про публікації в додатку Parler, спрямовані на розпалювання безперервного насильства в США,

– заявили в Google.

Одне з нещодавніх повідомлень у мережі таке: "Як нам повернути країну? Це просто... ми їх вистежимо!".

Через це Google прийняв рішення заблокувати у своєму магазині додаток Parler.

До слова, Apple також пригрозила видалити Parler зі свого магазину.

Трамп та Parler: що відомо

У 2020 році Дональд Трамп зустрічався з керівником свої кампанії Бредом Парскале та іншими політичними помічниками в Білому домі. Тоді він висунув вимогу: знайти йому соціальну платформу, яку він міг би використовувати, окрім Twitter.

На зустрічі висловили занепокоєння, що Twitter може рано чи пізно заблокувати Трампа через його суперечливі публікації. А соцмережа була основним майданчиком спілкування Трампа з прихильниками та зовнішнім світом.

Після цього почали обговорювати питання про те, чи варто забезпечити серйозну присутність президента на платформі Parler.

Раніше Трамп був вірним прихильником Twitter. Однак ситуація змінила після того, як соцмережа назавжди видалила його акаунт.