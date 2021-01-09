Google видалив соцмережу Parler: туди міг перейти Трамп
Ввечері 8 січня Google оголосив про блокування у своєму магазині додатку Parler. Соціальною мережею користувалися прибічники Дональда Трампа. Крім того, сам політик міг перейти у Parler після того, як Twitter назавжди видалив його акаунт.
Google вилучив Parler з магазину додатків: причина
Власників Parler останні кілька місяців просили уникати закликів до насильства, однак їхнє поширення в соцмережі продовжувалося. Про це повідомляє Politico.
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Нам відомо про публікації в додатку Parler, спрямовані на розпалювання безперервного насильства в США,
– заявили в Google.
Одне з нещодавніх повідомлень у мережі таке: "Як нам повернути країну? Це просто... ми їх вистежимо!".
Через це Google прийняв рішення заблокувати у своєму магазині додаток Parler.
До слова, Apple також пригрозила видалити Parler зі свого магазину.
Трамп та Parler: що відомо
- У 2020 році Дональд Трамп зустрічався з керівником свої кампанії Бредом Парскале та іншими політичними помічниками в Білому домі. Тоді він висунув вимогу: знайти йому соціальну платформу, яку він міг би використовувати, окрім Twitter.
- На зустрічі висловили занепокоєння, що Twitter може рано чи пізно заблокувати Трампа через його суперечливі публікації. А соцмережа була основним майданчиком спілкування Трампа з прихильниками та зовнішнім світом.
- Після цього почали обговорювати питання про те, чи варто забезпечити серйозну присутність президента на платформі Parler.
- Раніше Трамп був вірним прихильником Twitter. Однак ситуація змінила після того, як соцмережа назавжди видалила його акаунт.
Що таке Parler?Це американська служба мікроблогів та соціальних мереж, яку запустили в серпні 2018 року. Parler має значну базу користувачів прихильників Дональда Трампа, консерваторів, теоретиків змови та правих екстремістів.
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