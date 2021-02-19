У Google TV з'явилася підтримка сервісів Apple

Компанія Google заявила про важливе стратегічне досягнення. Вже незабаром в оболонці Google TV з'явилася підтримка додатків і сервісів Apple.

Додамо, Google TV це не самостійна операційна система, а додаткова оболонка для Android TV. Вона використовується у новому медіаплеєрі Chromecast, який презентували у жовтні 2020 року.

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Якщо на девайсі встановлений Chromecast з Google TV, то незабаром там можна буде встановити додаток Apple TV. В майбутньому планують розширити підтримку і на інші пристрої з Android TV.

Що це дасть користувачам

З появою програми Apple TV на Chromecast, його користувачі можуть отримати доступ до контенту сервісу Apple TV + з підпискою Apple TV + та, власне, дивитися фірмові продукти Apple TV, а також взяті в прокат чи куплені фільми.

Телепередачі і фільми Apple TV + можна додавати в список для перегляду на Google TV. Також буде підтримка голосових команд помічника Google Assistant.

Нагадаємо, сервіс Apple TV+ виробник представив у вересні 2019 року. За підписку користувачі можуть переглядати ексклюзивні серіали та фільми. В Україні підписка Apple TV + коштує 4,99 доларів на місяць (140 гривень).