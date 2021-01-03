У вересні 2020 року Google представила нове покоління Chromecast на платформі Google TV. Однак Google TV також поступово приходить і на смартфони, в якості заміни додатку Play Фільми. Особливістю програми є інтеграція зі сторонніми стрімінг-сервісами. Тепер же став відомий повний список для Google TV.

Функція агрегатора, який збиратиме контент з різних платформ наразі доступна лише у США. Така можливість виглядає корисною, з огляду на те, що маючи кілька підписок на різні платформи, досить складно ефективно шукати новий контент, пише 9to5 Google.

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Що відомо

Google TV ж має власний алгоритм рекомендацій, який не сфокусований на якійсь одній платформі.

Повний список доступних сервісів виглядає так:

ABC

Amazon Prime Video

AMC

A&E

CBS All Access

Crackle

Comedy Central

DC Universe

Disney NOW

Disney+

Epix Now

Fox Now

Hulu

HBO Go

HBO Max

History

Lifetime

MTV

NBC

Peacock

Pluto TV

Showtime

Showtime Anytime

Sling TV

Starz

TBS

The CW

TNT

Tubi TV

VH1

Сюди увійшли як телеканали, так і стрімінг-сервіси. У списку відсутня Netflix – платформа, яка за своїми за кількістю користувачів і ексклюзивного контенту перевершує багатьох конкурентів з наведеного списку.

Поки що невідомо, чи стане Google TV коли-небудь доступний в Україні. В цілому якщо врахувати, що компанія, як правило, більшість своїх основних сервісів намагається оптимізувати для максимально широкого кола користувачів, надія є.