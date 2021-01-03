У Google TV буде доступний контент з трьох десятків стрімінгових сервісів
У вересні 2020 року Google представила нове покоління Chromecast на платформі Google TV. Однак Google TV також поступово приходить і на смартфони, в якості заміни додатку Play Фільми. Особливістю програми є інтеграція зі сторонніми стрімінг-сервісами. Тепер же став відомий повний список для Google TV.
Функція агрегатора, який збиратиме контент з різних платформ наразі доступна лише у США. Така можливість виглядає корисною, з огляду на те, що маючи кілька підписок на різні платформи, досить складно ефективно шукати новий контент, пише 9to5 Google.
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Що відомо
Google TV ж має власний алгоритм рекомендацій, який не сфокусований на якійсь одній платформі.
Повний список доступних сервісів виглядає так:
- ABC
- Amazon Prime Video
- AMC
- A&E
- CBS All Access
- Crackle
- Comedy Central
- DC Universe
- Disney NOW
- Disney+
- Epix Now
- Fox Now
- Hulu
- HBO Go
- HBO Max
- History
- Lifetime
- MTV
- NBC
- Peacock
- Pluto TV
- Showtime
- Showtime Anytime
- Sling TV
- Starz
- TBS
- The CW
- TNT
- Tubi TV
- VH1
Сюди увійшли як телеканали, так і стрімінг-сервіси. У списку відсутня Netflix – платформа, яка за своїми за кількістю користувачів і ексклюзивного контенту перевершує багатьох конкурентів з наведеного списку.
Поки що невідомо, чи стане Google TV коли-небудь доступний в Україні. В цілому якщо врахувати, що компанія, як правило, більшість своїх основних сервісів намагається оптимізувати для максимально широкого кола користувачів, надія є.
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