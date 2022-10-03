Google Translate перестав працювати в Китаї

Один з найпопулярніших у світі онлайн-перекладачів, Google Translate, більше не працює в Китаї. Однак проблема не в тому, що влада країни вирішила його заблокувати, як зробила це з багатьма іншими сервісами.

Як стало відомо з заяви представника компанії, Google сама закрила доступ до перекладача для КНР. Він також пояснив причини такого рішення.

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Що сталося

Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання,

– цитує заяву представника компанії видання Bloomberg.

Журналісти зазначають, що Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої Google, а й інших великих американських компаній – у Китаї заблоковані Facebook, Twitter, YouTube, численні новинні сайти тощо.

Нагадаємо, пошук Google не працює в Китаї з 2010 року через жорстку цензуру.

Компанія шукала способи втриматися на ринку, запустивши Перекладач у 2017 році через спеціальний сайт і мобільний додаток.

Також корпорація розробляла окремий пошуковий сервіс для китайського ринку, але пізніше відмовилась від цих планів.

Сторінка сервісу тепер направляє китайських користувачів на аналогічний сайт, зареєстрований у Гонконгу, який, однак, не працює в КНР.