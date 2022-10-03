Як стало відомо з заяви представника компанії, Google сама закрила доступ до перекладача для КНР. Він також пояснив причини такого рішення.

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Що сталося

Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання,

– цитує заяву представника компанії видання Bloomberg.

Журналісти зазначають, що Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої Google, а й інших великих американських компаній – у Китаї заблоковані Facebook, Twitter, YouTube, численні новинні сайти тощо.

Сторінка сервісу тепер направляє китайських користувачів на аналогічний сайт, зареєстрований у Гонконгу, який, однак, не працює в КНР.