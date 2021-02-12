Мобільна версія Google Chrome отримає нову важливу функцію

Google Chrome для мобільних пристроїв отримає нову функцію, над якою вже зараз працюють розробники. Браузер отримає функцію системи рекомендацій на кшталт подібної у YouTube.

Фірмова система рекомендацій з'явиться у мобільній версії браузера Google Chrome для Android та інших систем. Свіжа тестова збірка додатка вже отримала вкладку із заголовком "Люди також переглядають".

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Як працюватимуть рекомендації в Google Chrome

Отримати доступ до нової функції можна, провівши пальцем вгору по нижній панелі. На сторінці, відобразиться добірка статей і відеороликів.



"Нескінченна" стрічка новин в Google Chrome

Нова функція пропонує "нескінченну" стрічку новин, список яких підбирається виходячи з переваг користувача, а також географічного положення й інтересів людей конкретного регіону. Надалі Google, за даними джерел мережі, інтегрує такий режим підбору контенту стабільну версію Google Chrome, але дата релізу модифікованої версії браузера поки не оголошена.