Що зміниться в застосунку Google Tasks

Оновлення додасть кілька нових функцій, спростить додавання завдань і, нарешті, інтегрує систему нагадувань з Google Assistant, Календарем та рештою програм Google. Нові зміни повинні зробити "Завдання" кращим застосунком для створення списків справ, а також можуть надати сенс загальним інструментам управління завданнями Google.

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Досі системи нагадувань і завдань Google були незрозумілим чином розділені; Google Нагадування відрізнялися від Google Завдання, а нагадування в Календарі відрізнялося від нагадування в Keep, яке відрізнялося від нагадування в Асистенті. Єдиним місцем, де можна було побачити всі свої справи в одному місці, був мобільний застосунок Google Calendar. Це не мало жодного сенсу.

Тепер Google розглядає "Завдання" як центр для усіх справ користувача з різних продуктів Google: завдання в Gmail, Календарі, Асистенті. Після оновлення усі ваші таски з різних програм та сервісів Google будуть зібрані у застосунку "Завдання".

Анонсоване оновлення стане лише першим кроком на шляху до централізації завдань. з незрозумілих причин у ньому поки не з'являтимуться завдання з того ж Keep. Це може означати, що система нагадувань у додатку все ж буде окремою.

Коли Google Завдання оновиться

У своєму блозі віце-президент Google з управління продуктами Ілля Браун написав, що новий досвід роботи з "Завданнями" буде впроваджений "в найближчі місяці", і спочатку його можна буде використовувати за бажанням, а потім він стане стандартною схемою за замовчуванням.

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Google, з його пошуком і майстерністю штучного інтелекту та зв'язком практично з усіма вашими особистими даними, завжди мав потенціал для створення унікального застосунку для управління справами, але досі цього зроблено не було. Можливо саме зараз це і відбувається, тож скоро Google Tasks може перетворитися в ультимативний менеджер справ.