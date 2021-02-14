Google своїм дудлом нагадав про найромантичніший час у році – День святого Валентина

14 лютого 2021 , 06:05
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Джерело:

24 канал

14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. З цієї нагоди компанія Google підготувала дудл (тематичну картинку), присвячений, мабуть, найкращому почуттю – коханню.

Як наголосили представники Google, в серці кожного Дня святого Валентина лежить єдине почуття, що об'єднує, – це любов. Тому 14 лютого слід тій особливій людині дати знати, що Ви любите його або її до нестями.

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Як Google цього року змінив вигляд свого пошуковика

У 2021 році компанія запропонувала користувачам анімацію. На ній можна побачити багато сердечок і блискіток (натяк на валентинки), які прикрашають напис Google. За словами авторів, слід почистити або здути блискітки для великого відкриття.


Дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Взято з блогу компанії Google

Крім того, на сторінці з результатами пошуку букви "O" в слові "Google" також замінили на сердечка.


У Google підкреслюють: відправляйтеся в пошук, щоб по-справжньому відчути любов у цей День святого Валентина / Взято з блогу компанії Google

У яких регіонах відображається цей дудл

  • Канада,
  • США,
  • Перу,
  • Аргентина,
  • ПАР,
  • Танзанія,
  • Нігерія,
  • Гана,
  • Сенегал,
  • Велика Британія,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Італія,
  • Туреччина,
  • Румунія,
  • Україна,
  • Словаччина,
  • Чехія,
  • Австрія,
  • Швеція,
  • Норвегія,
  • Фінляндія,
  • Росія,
  • Японія,
  • Таїланд,
  • Індонезія,
  • Філіппіни,
  • Нова Зеландія.


У яких країнах можна побачити дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Скриншот 24 каналу

Історія дня святого Валентина

Цьому святу – вже тисячу років. За однією з версій, День закоханих походить від Луперкалій Стародавнього Риму. Це пастуші свята родючості, які відзначали 15 лютого. У цей день римляни приносили в жертву тварин, знімали з них шкури та ходили містом, б'ючи зустрічних жінок батогами з биків. Вважали, що так у жінки будуть легкі пологи. В кінці урочистої події всі роздягалися. Папа Римський заборонив Луперкалії і незабаром це свято замінив світський День закоханих.

Інша версія – пов'язана з легендою про святого Валентина. Згідно з нею, римський імператор Клавдій II заборонив жінкам виходити заміж за військових, а воїнам – одружуватися, оскільки вважав, що шлюб заважає бойовому духу. Всупереч указу молодий священник Валентин таємно вінчав коханих. За це його посадили у в'язницю та засудили до страти. Під час ув'язнення Валентин познайомився з красивою дочкою наглядача Юлією. Перед стратою він написав їй любовний лист з підписом "Твій Валентин". Його страта сталася 14 лютого 269 року.

У Західній Європі День святого Валентина почали широко відзначати з XIII століття, в США – з 1777 року. Крім того, у середні віки звичай вибирати собі на рік подружку з'явився в Англії. Молоді люди витягали з урни записки з іменами дам. Між парами виникали відносини, вони ставали один для одного Валентином і Валентиною.

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"Будь моїм Валентином" у вікторіанській Англії / Взято з сайту History.com

Символи Дня святого Валентина

Головний символ свята – червоне сердечко. Саме в його формі заведено дарувати листівки – валентинки. Але крім них, символами Дня святого Валентина повноправно вважають Купідона, іграшкових ведмедиків, а також квіти з шоколадними цукерками. Останні частенько дарують коханим, друзям і подругам, колегам.

Що валентинок, то у стародавні часи закохані зізнавалися у гарячих почуттях словами, піснями та танцями. І тільки в XV столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки. Проте пік популярності любовних послань і зізнань припадає на XVIII століття. Саме тоді валентинки дарували один одному замість квітів і подарунків.

Особливою любов'ю саморобні кольорові листівки користувалися в Англії. Їх красиво підписували віршами, а папір проколювали голками так, щоб отримати мережива, а після фарбували за допомогою трафаретів і чорнила.


Серця та ведмедики – символи Дня святого Валентина / Взято з соцмереж

Традиції Дня святого Валентина в різних країнах

  • У Японії цього дня дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки. Дарувати покупний шоколад вважають непристойним – його обов'язково потрібно розтопити вдома та приготувати своє частування. Ця традиція так прижилася, що багато жінок дарують чоловікам шоколад з ввічливості, а не для вираження почуттів – колегам, начальникам і одногрупникам.
  • ​У Франції заведено дарувати дорогоцінні прикраси й писати любовні вірші.
  • В США на День Валентина закохані дарують один одному коробку цукерок у формі серця, де повинні бути білі та червоні цукерки.
  • В Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають проліски.
  • В Естонії у цей день вшановують не тільки романтичну любов, а й сімейну. Валентинки та подарунки дарують членам сім'ї, друзям і колегам.
  • На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень - гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля. Бідні молодята можуть влаштувати весілля в цей період безоплатно – коштом місцевого самоврядування.

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У всіх країнах на День святого Валентина головна тема – це кохання / Фото AP News