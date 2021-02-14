Google своїм дудлом нагадав про найромантичніший час у році – День святого Валентина
14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. З цієї нагоди компанія Google підготувала дудл (тематичну картинку), присвячений, мабуть, найкращому почуттю – коханню.
Джерело:24 канал
Як наголосили представники Google, в серці кожного Дня святого Валентина лежить єдине почуття, що об'єднує, – це любов. Тому 14 листопада слід тій особливій людині дати знати, що Ви любите його або її до нестями.
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Як Google цього року змінив вигляд свого пошуковика
У 2021 році компанія запропонувала користувачам анімацію. На ній можна побачити багато сердечок і блискіток (натяк на валентинки), які прикрашають напис Google. За словами авторів, слід почистити або здути блискітки для великого відриття.
Дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Взято з блогу компанії Google
Крім того, на сторінці з результатами пошуку букви "O" в слові "Google" також замінили на сердечка.
У Google підкреслюють: відправляйтеся в пошук, щоб по-справжньому відчути любов у цей День святого Валентина / Взято з блогу компанії Google
У яких регіонах відображається цей дудл
- Канада,
- США,
- Перу,
- Аргентина,
- ПАР,
- Танзанія,
- Нігерія,
- Гана,
- Сенегал,
- Велика Британія,
- Франція,
- Німеччина,
- Італія,
- Туреччина,
- Румунія,
- Україна,
- Словаччина,
- Чехія,
- Австрія,
- Швеція,
- Фінляндія,
- Росія,
- Японія,
- Таїланд,
- Індонезія,
- Філіппіни,
- Нова Зеландія.
У яких країнах можна побачити дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Скриншот 24 каналу
Історія дня святого Валентина
Цьому святу – вже тисячу років. За однією з версій, День закоханих походить від Луперкалій Стародавнього Риму. Це пастуші свята родючості, які відзначалися 15 лютого. У цей день римляни приносили в жертву тварин, знімали з них шкури та ходили містом, б'ючи зустрічних жінок батогами з биків. Вважали, що так у жінки будуть легкі пологи. В кінці торжества всі роздягалися. Папа Римський заборонив Луперкалії і незабаром це свято замінив світський День закоханих.
Інша версія – пов'язана з легендою про святого Валентина. Згідно з нею, римський імператор Клавдій II заборонив жінкам виходити заміж за військових, а воїнам – одружуватися, оскільки вважав, що шлюб заважає бойовому духу. Всупереч указу молодий священник Валентин таємно вінчав коханих. За це його посадили у в'язницю та засудили до страти. Під час ув'язнення Валентин познайомився з красивою дочкою наглядача Юлією. Перед стратою він написав їй любовний лист з підписом "Твій Валентин". Його страта сталася 14 лютого 269 року.
У Західній Європі День святого Валентина почали широко відзначати з XIII століття, в США – з 1777 року. Крім того, у середні віки звичай вибирати собі на рік подружку з'явився в Англії. Молоді люди витягали з урни записки з іменами дам. Між парами виникали відносини, вони ставали один для одного Валентином і Валентиною.
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"Будь моїм Валентином" у вікторіанській Англії / Взято з сайту History.com
Символи Дня святого Валентина
Головний символ свята – червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки – валентинки. Але крім них, символами Дня святого Валентина повноправно вважають Купідона, іграшкових ведмедиків, а також квіти з шоколадними цукерками. Останні частенько дарують коханим, друзям і подругам, колегам.
Що валентинок, то у стародавні часи закохані зізнавалися у гарячих почуттях словами, піснями та танцями. І тільки в XV столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки. Проте пік популярності любовних послань і зізнань припадає на XVIII століття. Саме тоді валентинки дарували один одному замість квітів і подарунків.
Особливою любов'ю саморобні кольорові листівки користувалися в Англії. Їх красиво підписували віршами, а папір проколювали голками так, щоб отримати мережива, а після фарбували за допомогою трафаретів і чорнила.
Серця та ведмедики – символи Дня святого Валентина / Взято з соцмереж
Традиції Дня святого Валентина в різних країнах
- У Японії цього дня дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки. Дарувати покупний шоколад вважають непристойним – його обов'язково потрібно розтопити вдома та приготувати своє частування. Ця традиція так прижилася, що багато жінок дарують чоловікам шоколад з ввічливості, а не для вираження почуттів – колегам, начальникам і одногрупникам.
- У Франції заведено дарувати дорогоцінні прикраси й писати любовні вірші.
- В США на День Валентина закохані дарують один одному коробку цукерок у формі серця, де повинні бути білі та червоні цукерки.
- В Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають проліски.
- В Естонії у цей день вшановують не тільки романтичну любов, а й сімейну. Валентинки та подарунки дарують членам сім'ї, друзям і колегам.
- На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень - гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля. Бідні молодята можуть влаштувати весілля в цей період безкоштовно коштом місцевого самоврядування.
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У всіх країнах на День святого Валентина головна тема – це кохання / Фото AP News
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