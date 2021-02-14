14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. З цієї нагоди компанія Google підготувала дудл (тематичну картинку), присвячений, мабуть, найкращому почуттю – коханню.

Як наголосили представники Google, в серці кожного Дня святого Валентина лежить єдине почуття, що об'єднує, – це любов. Тому 14 листопада слід тій особливій людині дати знати, що Ви любите його або її до нестями.

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Як Google цього року змінив вигляд свого пошуковика

У 2021 році компанія запропонувала користувачам анімацію. На ній можна побачити багато сердечок і блискіток (натяк на валентинки), які прикрашають напис Google. За словами авторів, слід почистити або здути блискітки для великого відриття.



Дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Взято з блогу компанії Google

Крім того, на сторінці з результатами пошуку букви "O" в слові "Google" також замінили на сердечка.



У Google підкреслюють: відправляйтеся в пошук, щоб по-справжньому відчути любов у цей День святого Валентина / Взято з блогу компанії Google

У яких регіонах відображається цей дудл

Канада,

США,

Перу,

Аргентина,

ПАР,

Танзанія,

Нігерія,

Гана,

Сенегал,

Велика Британія,

Франція,

Німеччина,

Італія,

Туреччина,

Румунія,

Україна,

Словаччина,

Чехія,

Австрія,

Швеція,

Фінляндія,

Росія,

Японія,

Таїланд,

Індонезія,

Філіппіни,

Нова Зеландія.



У яких країнах можна побачити дудл від Google до Дня святого Валентина – 2021 / Скриншот 24 каналу

Історія дня святого Валентина

Цьому святу – вже тисячу років. За однією з версій, День закоханих походить від Луперкалій Стародавнього Риму. Це пастуші свята родючості, які відзначалися 15 лютого. У цей день римляни приносили в жертву тварин, знімали з них шкури та ходили містом, б'ючи зустрічних жінок батогами з биків. Вважали, що так у жінки будуть легкі пологи. В кінці торжества всі роздягалися. Папа Римський заборонив Луперкалії і незабаром це свято замінив світський День закоханих.

Інша версія – пов'язана з легендою про святого Валентина. Згідно з нею, римський імператор Клавдій II заборонив жінкам виходити заміж за військових, а воїнам – одружуватися, оскільки вважав, що шлюб заважає бойовому духу. Всупереч указу молодий священник Валентин таємно вінчав коханих. За це його посадили у в'язницю та засудили до страти. Під час ув'язнення Валентин познайомився з красивою дочкою наглядача Юлією. Перед стратою він написав їй любовний лист з підписом "Твій Валентин". Його страта сталася 14 лютого 269 року.

У Західній Європі День святого Валентина почали широко відзначати з XIII століття, в США – з 1777 року. Крім того, у середні віки звичай вибирати собі на рік подружку з'явився в Англії. Молоді люди витягали з урни записки з іменами дам. Між парами виникали відносини, вони ставали один для одного Валентином і Валентиною.

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"Будь моїм Валентином" у вікторіанській Англії / Взято з сайту History.com

Символи Дня святого Валентина

Головний символ свята – червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки – валентинки. Але крім них, символами Дня святого Валентина повноправно вважають Купідона, іграшкових ведмедиків, а також квіти з шоколадними цукерками. Останні частенько дарують коханим, друзям і подругам, колегам.

Що валентинок, то у стародавні часи закохані зізнавалися у гарячих почуттях словами, піснями та танцями. І тільки в XV столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки. Проте пік популярності любовних послань і зізнань припадає на XVIII століття. Саме тоді валентинки дарували один одному замість квітів і подарунків.

Особливою любов'ю саморобні кольорові листівки користувалися в Англії. Їх красиво підписували віршами, а папір проколювали голками так, щоб отримати мережива, а після фарбували за допомогою трафаретів і чорнила.



Серця та ведмедики – символи Дня святого Валентина / Взято з соцмереж

Традиції Дня святого Валентина в різних країнах

У Японії цього дня дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки. Дарувати покупний шоколад вважають непристойним – його обов'язково потрібно розтопити вдома та приготувати своє частування. Ця традиція так прижилася, що багато жінок дарують чоловікам шоколад з ввічливості, а не для вираження почуттів – колегам, начальникам і одногрупникам.

​У Франції заведено дарувати дорогоцінні прикраси й писати любовні вірші.

В США на День Валентина закохані дарують один одному коробку цукерок у формі серця, де повинні бути білі та червоні цукерки.

В Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають проліски.

В Естонії у цей день вшановують не тільки романтичну любов, а й сімейну. Валентинки та подарунки дарують членам сім'ї, друзям і колегам.

На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень - гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля. Бідні молодята можуть влаштувати весілля в цей період безкоштовно коштом місцевого самоврядування.

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У всіх країнах на День святого Валентина головна тема – це кохання / Фото AP News