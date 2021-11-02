Характеристики смартфона Google та Jio

Смартфон може похвалитися 5,45-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440×720 пікселів і частотою оновлення до 60 Гц. Від механічних пошкоджень панель закриває скло Corning Gorilla Glass 3.

Цікаво Telegram популярніший ніж Instagram, а "Дією" користується половина українців – рейтинг Kantar

Камера

Над дисплеєм розміщена 8-мегапіксельна фронтальна камера, а на тильній стороні корпусу встановлено основну камеру, виконану на основі сенсора на 13 мегапікселів. Обидві камери здатні знімати відео 1080p зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

Процесор та пам'ять

Апаратною основою Jio Phone Next є однокристальна система Qualcomm Snapdragon 215 із чотирма обчислювальними ядрами, яка функціонує на частоті до 1,3 ГГц. За обробку графіки відповідає прискорювач Adreno 308. Конфігурація доповнюється 2 Гбайт оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 32 Гбайт. При необхідності можна використовувати карту пам'яті формату microSD ємністю до 512 Гбайт.



Jio Phone Next створюється у тісній співпраці з Google / Фото Jio

Зв'язок та автономність

Бездротове підключення забезпечують вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth. Смартфон отримав слот для підключення другої SIM-карти, а також 3,5-міліметровий роз'єм для гарнітури. Автономну роботу забезпечує акумуляторна батарея на 3500 мА-год. Для підзарядки смартфона передбачено інтерфейс Micro-USB.

Цікаві фішки смартфона

Представлений смартфон працює під управлінням PragatiOS, яка є створеною спеціально для Індії розширеною оболонкою на Android Go.

Jio та Google співпрацювали над створенням унікальних функцій смартфона. Пристрій пропонуватиме:

екранний переклад;

автоматичне читання вголос;

орієнтовані на Індію фільтри для камери;

Google Assistant;

встановлені програми Google Duo та Camera Go.

Не пропустіть Які смартфони отримають Android 12: опубліковані уточнені списки

Ціна та доступність

На момент анонсу Jio Phone Next називали "найдешевшим смартфоном в Індії та в усьому світі". JioPhone Next буде доступний у двох варіантах: Basic та Advanced. Повідомляється, що ці версії оцінені у 66 та 93 долари відповідно.