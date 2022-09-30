Stadia – це сервіс потокової передачі ігор. Для його використання клієнтам не потрібен потужний комп'ютер, лише швидкісний інтернет. Гра запускається на серверах Google, а користувач отримує зображення на свій екран. Спочатку компанія збиралась розробляти власні ігри, однак швидко він них відмовилась. Смерть проєкту передбачали ще кілька місяців тому, коли з'явилися перші чутки про можливе його скасування, однак корпорація тоді намагалась їх спростовувати. Як стало ясно тепер, вони були правдивими.

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Чому закривають Google Stadia

Google пояснює своє рішення низькою популярністю сервісу.

Декілька років тому ми запустили споживчий ігровий сервіс Stadia. І хоча підхід Stadia до потокової передачі ігор для споживачів був побудований на міцному технологічному фундаменті, він не отримав тієї популярності у користувачів, на яку ми розраховували, тому ми прийняли важке рішення розпочати згортання нашого потокового сервісу Stadia,

– написав віцепрезидент і генеральний менеджер Stadia Філ Гаррісон.

Компанія подякувала всім, хто користувався послугами сервісу й пообіцяла повернути гроші за покупки.

Ми вдячні гравцям Stadia, які були з нами з самого початку. Ми відшкодуємо всі покупки обладнання Stadia, зроблені через Google Store, а також всі покупки ігор та доповнень через магазин Stadia. Гравці, як і раніше, матимуть доступ до своєї бібліотеки ігор і гратимуть до 18 січня 2023 року, щоб завершити останні ігрові сесії. Ми очікуємо, що більшість повернень буде завершено до середини січня 2023 року,

– йдеться в дописі у блозі компанії.

Google також каже, що технологічна платформа, створена для Stadia, добре зарекомендувала себе, тому вона може знайти застосування в інших сервісах компанії, включаючи YouTube.