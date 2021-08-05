Google спростить форму реєстрації на сторонніх сайтах: що зміниться

Google оновила програмні інтерфейси для аутентифікації на сторонніх ресурсах за допомогою "Облікового запису Google". Новий метод під назвою Google Identity Services спрощує процес реєстрації та підтвердження користувача.

Реєстрація на сторонніх сайтах через "Обліковий запис Google" – дуже зручна функція. Але працює вона не так просто, як могла б. Користувачів часто переводить в окреме вікно вибору облікового запису і Googel вирішила спростити цей процес, щоб зменшити кількість зайвих маніпуляцій.

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Автентифікація на сторонніх сайтах стане простішою

Тепер натискання на кнопку "Увійти через Google" не буде переводити користувача в нове вікно. Тепер все обмежиться лише однією дією. Якщо ж на пристрої збережено кілька облікових записів, то у спливаючому вікні з'явиться вибір потрібної.

Якщо повернутися на сайт, на який вхід через Google був здійснений раніше, але сесія завершилася, кнопка аутентифікації стане персоналізованою, з аватаркою та ім'ям користувача.



Google спростила автентифікацію на сторонніх сайтах / Фото Google

Підвищення безпеки користувачів

Нові API-інтерфейси Google захищені від клікджекінга, відстеження пікселів та інших загроз. Їх можна реалізувати на сайті за допомогою статичного HTML-фрагмента або мінімізованого коду JavaScript. Подробиці для розробників доступні на спеціальному ресурсі.