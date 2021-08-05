Реєстрація на сторонніх сайтах через "Обліковий запис Google" – дуже зручна функція. Але працює вона не так просто, як могла б. Користувачів часто переводить в окреме вікно вибору облікового запису і Googel вирішила спростити цей процес, щоб зменшити кількість зайвих маніпуляцій.

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Автентифікація на сторонніх сайтах стане простішою

Тепер натискання на кнопку "Увійти через Google" не буде переводити користувача в нове вікно. Тепер все обмежиться лише однією дією. Якщо ж на пристрої збережено кілька облікових записів, то у спливаючому вікні з'явиться вибір потрібної.

Якщо повернутися на сайт, на який вхід через Google був здійснений раніше, але сесія завершилася, кнопка аутентифікації стане персоналізованою, з аватаркою та ім'ям користувача.



Google спростила автентифікацію на сторонніх сайтах / Фото Google

Підвищення безпеки користувачів

Нові API-інтерфейси Google захищені від клікджекінга, відстеження пікселів та інших загроз. Їх можна реалізувати на сайті за допомогою статичного HTML-фрагмента або мінімізованого коду JavaScript. Подробиці для розробників доступні на спеціальному ресурсі.