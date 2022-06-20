Google та Sony програли чергові суди в Росії
Російські суди продовжують демонструвати повну відсутність справедливості для закордонних компаній, закладаючи ідеальне підґрунтя для остаточного неповернення брендів на ринок терористів. Чергові справи програли Google та Sony.
Епопея Google тягнеться ще з 2020 року з періодичними програшами. Sony ж потрапила під вогонь російського так званого "правосуддя" після виходу компанії з ринку. 24 канал зібрав останню інформацію.
Цікаво Google починає процес банкротства у Росії: компанія подала позов до суду
Google проти телеканалу "Царьград"
- У липні 2020 року YouTube заблокував канал "Царьград", який транслював пропаганду та дезінформацію на велику аудиторію. Офіційною причиною назвали порушення "законів про санкції та правил торгівлі" – засновник і власник телеканалу, російський мільярдер Костянтин Малофєєв, фінансував терористів так званих "народних республік", за що й потрапив під санкції.
- У квітні 2022 року в мережі з'явилася інформація про те, що "Царьград" відсудив у Google мільярд рублів і передав їх на війну проти України.
- Американська корпорація подавала кілька апеляцій та скарг, однак всі вони були відхилені.
- Цей раз не став виключенням: Верховний суд Росії залишив чинним рішення трьох попередніх інстанцій, які зобов'язали Google відновити доступ до заблокованого YouTube-каналу. Суддя Галина Попова відхилила касаційні скарги. Заявники просили передати справу для перегляду до Судової колегії з економічних суперечок.
Доводи компаній не підтверджують суттєвих порушень норм права, що вплинули на результат справи,
– заявила суддя.
Sony проти "нещасних росіян"
- Петушинський районний суд Володимирської області задовольнив позов власника PlayStation 5 через відключення PlayStation Store у Росії.
- Позивачем став власник PlayStation 5 Digital Edition, у якій немає дисководу, тому, єдиним варіантом отримання ігор для консолі був онлайн-магазин.
- Власник гаджета вказав, що через блокування доступу до онлайн-магазину відеоігор він втратив можливість використовувати пристрій за призначенням і вимагав замінити товар на справний. Імовірно, вимоги суду можуть бути виконані заміною консолі на версію PlayStation 5 з дисководом, яка коштує дорожче. При цьому PlayStation Store у ній також не працюватиме.
- Проблеми, що виникли у позивача, були визначені судом як загальний недолік обладнання, через який воно потребує обов'язкової заміни.
- На це компанії виділили тиждень, а інакше вона буде зобов'язана виплачувати штраф – 500 рублів за день затримки.
Оскільки сьогодні виконати рішення суду, найімовірніше, неможливо, власник консолі буде претендувати на 15 000 рублів за місяць. А за ним надійдуть інші охочі поживитися легкими грошима.Нагадаємо, Sony призупинила постачання ігор та пристроїв до Росії на початку березня 2022 року, а також закрила росіянам доступ до PlayStation Store.