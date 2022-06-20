Епопея Google тягнеться ще з 2020 року з періодичними програшами. Sony ж потрапила під вогонь російського так званого "правосуддя" після виходу компанії з ринку. 24 канал зібрав останню інформацію.

Цікаво Google починає процес банкротства у Росії: компанія подала позов до суду

Google проти телеканалу "Царьград"

У липні 2020 року YouTube заблокував канал "Царьград", який транслював пропаганду та дезінформацію на велику аудиторію. Офіційною причиною назвали порушення "законів про санкції та правил торгівлі" – засновник і власник телеканалу, російський мільярдер Костянтин Малофєєв, фінансував терористів так званих "народних республік", за що й потрапив під санкції.

У квітні 2022 року в мережі з'явилася інформація про те, що "Царьград" відсудив у Google мільярд рублів і передав їх на війну проти України.

Американська корпорація подавала кілька апеляцій та скарг, однак всі вони були відхилені.

Цей раз не став виключенням: Верховний суд Росії залишив чинним рішення трьох попередніх інстанцій, які зобов'язали Google відновити доступ до заблокованого YouTube-каналу. Суддя Галина Попова відхилила касаційні скарги. Заявники просили передати справу для перегляду до Судової колегії з економічних суперечок.

Доводи компаній не підтверджують суттєвих порушень норм права, що вплинули на результат справи,

– заявила суддя.

Sony проти "нещасних росіян"

Петушинський районний суд Володимирської області задовольнив позов власника PlayStation 5 через відключення PlayStation Store у Росії.

Позивачем став власник PlayStation 5 Digital Edition, у якій немає дисководу, тому, єдиним варіантом отримання ігор для консолі був онлайн-магазин.

Власник гаджета вказав, що через блокування доступу до онлайн-магазину відеоігор він втратив можливість використовувати пристрій за призначенням і вимагав замінити товар на справний. Імовірно, вимоги суду можуть бути виконані заміною консолі на версію PlayStation 5 з дисководом, яка коштує дорожче. При цьому PlayStation Store у ній також не працюватиме.

Проблеми, що виникли у позивача, були визначені судом як загальний недолік обладнання, через який воно потребує обов'язкової заміни.

На це компанії виділили тиждень, а інакше вона буде зобов'язана виплачувати штраф – 500 рублів за день затримки.

Оскільки сьогодні виконати рішення суду, найімовірніше, неможливо, власник консолі буде претендувати на 15 000 рублів за місяць. А за ним надійдуть інші охочі поживитися легкими грошима.

Нагадаємо, Sony призупинила постачання ігор та пристроїв до Росії на початку березня 2022 року, а також закрила росіянам доступ до PlayStation Store.