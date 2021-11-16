Мова йде про смартфон Google Pixel Fold. Про нього за останні кілька років зібралось достатньо даних, щоб спеціалісти галузі не сумнівалися в його існуванні. Зокрема, факт підготовки спеціальної версії операційної системи Android 12L, оптимізованої для більших екранів (таких, які повинні були б бути у Pixel Fold), щоб забезпечити більш зрозумілу багатозадачність і кращу сумісність додатків на двох екранах.

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Що відомо

Припускали, що смартфон анонсують разом із Pixel 6. Але коли цього не сталося, ЗМІ спробували з'ясувати, в чому причина. Так і з'явилися дані про те, що компанія взагалі відмовилася від проєкту.

Джерело стверджує, про скасування смартфона говорять компанії в ланцюжку постачання Google.

Нібито пошуковий гігант вирішив не випускати Pixel Fold, оскільки вважає, що апарат не буде настільки конкурентоспроможним, наскільки того хотілося б.

Враховуючи, що на ринку масово є тільки Galaxy Z Fold у різних поколіннях, мабуть, Google вбачає суперника саме в цій лінійці.

Тому на глобальному ринку смартфон Samsung і надалі продовжить залишатися єдиним масовим пристроєм у цьому класі.



Galaxy Z Fold / Фото Samsung

Звісно, не можна виключати ймовірності, що через кілька років Google все ж випустить гнучкий смартфон, але конкретно поточна версія Pixel Fold, про яку ми не раз чули, не вийде ні в цьому році, ні на початку наступного.