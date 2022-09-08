Google провела нараду, на якій вирішила зменшити кількість нарад

Під час щомісячної зустрічі, яка відбулася першого вересня, Google оголосила про кілька змін, спрямованих на підвищення продуктивності співробітників і оптимізацію створення продуктів, намагаючись "спростити компанію".

Генеральний директор Сундар Пічаї оголосив, що Google працює в "складному макроекономічному середовищі", і сказав співробітникам, що це можливість "глибоко подумати про зміни", які компанія повинна внести. Аудіозапис зустрічі потрапив у руки журналістів.

Цікаво Міфічний офіс Meta: чому не закривають представництво у росії та чи буде воно колись в Україні

Що зміниться в Google

Перш за все керівництво збирається скоротити кількість так званих OKR – цілей і ключових результатів . Це системи встановлення та досягнення цілей, яку використовують Google та інші технологічні компанії. Їх кількість уріжуть на третину.

. Це системи встановлення та досягнення цілей, яку використовують Google та інші технологічні компанії. Їх кількість уріжуть на третину. Крім того, буде скорочено кількість "непотрібних зустрічей", що допоможе співробітникам краще керувати своїми календарями.

Спеціально для цього Сундар Пічаї представив для працівників новий ресурс під назвою "Meeting Refactor", щоб допомогти їм зрозуміти, чи є нарада абсолютно необхідною, і як зробити її більш ефективною.

Зазначимо, що ці зміни є наслідком проведеного раніше опитування, в рамках якого намагалися знайти способи покращити концентрацію та ефективність усередині компанії. Пічаї сказав, що співробітники надіслали понад 6000 відповідей і найбільше їх було навколо внутрішніх систем та програм Google, які давно викликають розчарування серед команди.

Ще одним проханням було введення нових працівників та покращення їх навчання. Неясно, чи виконає компанія це, адже раніше вона навпаки збиралась сповільнити темпи найму на роботу, а потім і взагалі оголосила двотижневу паузу.