За словами інсайдера Джона Проссера, компанія Google розробляє складаний смартфон Pixel. Вперше чутки про пристрій з'явилися ще влітку минулого року. Тепер же Google зареєструвала два патенти, пов'язані з гнучкими смартфонами.

Інсайдер розповів на своїй сторінці у Twitter, що Google Pixel "Fold" дійсно знаходиться в розробці. Таким чином пристрій може стати конкурентом смартфону серії Samsung Galaxy Z Fold.

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Що відомо про майбутню новинку

Слова авторитетного інформатора можуть вказувати на те, що свою новинку Google представить вже у 2021 році, можливо в четвертому кварталі, коли компанія зазвичай і випускає нові флагманські смартфони.

the google pixel “fold” is a real thing — Jon Prosser (@jon_prosser) February 25, 2021

Невідомо, яку цінову політику обере виробник щодо складного смартфона Pixel. Для порівняння, ціна, яку Samsung просила за Galaxy Z Fold 2 на старті продажів склала 2000 доларів, що зберігає за ним статус нішевого продукту, доступного далеко не всім споживачам.

На думку ресурсу Notebook Check, компанія Google може вибрати не флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 888, а доступніший чіп Snapdragon 765G, як це було зі смартфоном Pixel 5. Проте, для більшості потенційних покупців такий пристрій все одно може виявитися не по кишені, особливо з урахуванням складності й вартості розробки гнучких смартфонів з OLED-дисплеями.