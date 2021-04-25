Ця інформація дасть змогу оптимізувати роботу додатка, адже певна частина завантажувалася на пристрій у першу чергу.

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Що відомо про оновлення

Нова функція вже є доступною для деяких користувачів на території США. При відкритті Google Play користувач бачить повідомлення "Google оптимізує установку додатків з вашою допомогою".

При необхідності цю опцію можна деактивувати в меню налаштувань. Якщо ж вона увімкнена, то Google зможе отримувати дані про те, з якими частинами додатка взаємодіє користувач при першому запуску. Після збору достатньої кількості даних Google оптимізує додаток, щоб в подальшому зробити швидше процес його завантаження і установки.

При цьому виробник каже, що за допомогою нової функції не збирає особисту інформацію користувачів, таку як адреси електронної пошти, дані про місце розташування тощо. Крім того, нова функція не може збирати дані про інших додатках, встановлених на пристрої, а також контенті, який завантажується через інші програми, наприклад, клієнти соціальних мереж.

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Перевага нової функції

Нова опція дає змогу прискорити установку додатків з Google Play , знизити час, необхідний для запуску, а також зменшити рівень споживаних ресурсів пристрою, в тому числі поліпшити енергоспоживання.