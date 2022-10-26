Google Chrome перестане підтримувати Windows 7 та Windows 8: коли це станеться

Google готується до випуску останньої версії свого фірмового браузера Chrome, яка підтримуватиме операційні системи Windows 7 і Windows 8.1. Згідно зі сторінкою підтримки, це буде версія Chrome 110.

Попри те, що обидві операційні системи вважаються вже дуже застарілими, все ж наслідки припинення підтримки для них такого популярного браузера можуть бути значними. Windows 7 уперше була випущена в 2009 році, а в 2020-му Microsoft офіційно припинила її підтримку. Попри це статистика свідчить, що операційна система все ще працює на великій кількості пристроїв: торік ця кількість оцінювалася щонайменше в 100 мільйонів комп'ютерів. Це означає, що незабаром багато людей чи підприємств можуть мати як непідтримувану операційну систему, так і непідтримуваний веббраузер, що може становити значний ризик для безпеки.

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Що буде з Chrome

Google випустить фінальну версію браузера Chrome для Windows 7 та Windows 8.1 наступного року. Вихід Chrome 110 попередньо заплановано на 7 лютого 2023 року.

Зазначимо, що Chrome все ще буде працювати після версії 110, але він не отримає жодних майбутніх оновлень на Windows 7 або Windows 8.1. Це означає, що компанія більше не усуватиме знайдені вразливості, а деякі сайти з часом почнуть видавати сповіщення про застарілий браузер і необхідність переходу на нову версію технології.

Компанія рекомендує перейти на актуальну версію Windows. Сьогодні це Windows 10 або новіша Windows 11.

При цьому варто нагадати, що Windows 10 вже теж потроху стає неактуальною. Поки 11 версія неспішно поширюється комп'ютерами користувачів, Microsoft планує "смерть" попередньої версії операційної системи. Підтримка Windows 10 у всіх редакціях (Home, Pro та Pro Education та Pro for Workstations) буде завершена через три роки – у жовтні 2025. Після цього випускатимуться хіба що екстрені патчі з усуненням критично небезпечних уразливостей, якщо такі будуть знайдені. Тому можна не сумніватися, що й Google Chrome працюватиме не менш як до 2025 року на Windows 10.

Чи послідують за Google інші розробники браузерів на рушії Chromium, невідомо.