Російський підрозділ Alphabet Inc. (материнська компанія Google) подав заяву про банкрутство ще влітку 2022 року після того, як влада заарештувала його банківський рахунок, що унеможливило виплату заробітної плати співробітникам та постачальникам.

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Водночас усі безкоштовні сервіси, включаючи пошуковик та відеохостинг YouTube, продовжують працювати, хоч останній російська влада кілька разів погрожувала закрити.

Величезні штрафи Google

Російський підрозділ ТОВ "Гугл" подав заяву про банкрутство у червні. У компанії заявили, що розмір вимог кредиторів перевищував 19 мільярдів рублів, тоді як активи компанії становили близько 3,5 мільярдів.

Усі майно та активи компанії в росії заарештували після позовів російських так званих ЗМІ. Пропагандистські помийки тоді поскаржилися на видалення їхніх каналів на YouTube, які поширювали пропаганду та хворобливі заяви російської верхівки.

Наслідками цих судів стали багатомільярдні штрафи для компанії, серед яких і оборотний штраф. Загалом станом на липень загальна сума штрафів сягала 21,7 мільярда рублів.

Як росія збирається отримувати ці гроші – незрозуміло. Можна лише точно сказати, що вона їх ніколи не побачить. Сам Google LLC, звісно ж чхав на росію і не буде (та й не зможе юридично) виплачувати подібні штрафи.

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Google підтримує Україну

До речі, сама компанія Google активно допомагає як Україні, так і українським компаніям. Пошуковик нещодавно запустив кампанію із боротьби з дезінформацією. На такий крок Google пішла у відповідь на зростаючу кількість брехні зі сторони росії, яку вона активно поширює в країнах Європи.