Вчасні сповіщення про повітряну тривогу є актуальною функцією для українців. В умовах збройного нападу Росії на Україну така інформація здатна рятувати життя, адже українські міста потерпають від повітряних атак, а цивільні особи продовжують помирати.

Не пропустіть Як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку

Що відомо про функцію повітряної тривоги

Для реалізації цієї функції компанія Google співпрацюватиме з українською владою. Як саме вона працюватиме наразі інформації немає. Відомо лише, що її планують інтегрувати прямо в Google Pay.

Також представник Google повідомив, що функція повітряної тривоги працюватиме на основі фірмових технологій та доповнюватиме вже існуючий додаток від компанії Ajax Systems "Повітряна тривога".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!