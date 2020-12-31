31 грудня Google випустив новий дудл, доступний для всього світу. У жартівливому стилі пошуковик вирішив провести складний мало не для всіх 2020 рік, а 2021 – зустріти зі святковим конфеті.

Новий дудл від Googl 31 грудня

Під якими знаками минав 2020 рік? За календарем григоріанським – він високосний, як зауважив 24 канал, за китайським – металевого щура. А за версією нового дудла від Google, який вийшов у люди 31 грудня – це кукукнутий рік.

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Провести цей, без сумніву, складний та сповнений випробувань рік пошуковик вирішив жартівливим дописом:

"Щасливого новорічного вечора! Це був кукукнутий рік, але час 2020-го вже вицокує. Пішов зворотний відлік останньої його доби, і коли годинник виб'є північ – Новий рік розправить свої крила!"



Дудл 31 грудня Google супроводив жартівливим дописом / Скриншот із пошуковика

А також Google пропонує додатковий спосіб відсвяткувати: "Зайдіть у Google на сторінку пошуку, введіть New Year або Новий рік, і зможете привнести трохи веселого конфеті для року 2021!"



А провести 2020 та зустріти 2021 на сторінці пошуку можна зі святковим конфеті / Скриншот із пошуковика

Що треба пам'ятати про 2020 рік: найрезонансніші події в емоційному відео 24 каналу

До слова, попередній дудл від Google присвячений був зимовому сонцестоянню 2020. Що це означає – читайте у матеріалі 24 каналу.