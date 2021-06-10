Google з'єднає Північну і Південну Америку унікальним підводним інтернет-кабелем Firmina

Компанія Google оголосила про плани прокласти новий підводний кабель Firmina, який простягнеться від східного узбережжя США до Лас-Тонінаса в Аргентині. У південній частині він отримає додаткові відгалуження до Прайя-Гранде (Бразилія) і Пунта-дель-Есте (Уругвай). Кабель названий на честь бразильської письменниці та аболіціоністки XIX століття Марії Фірміну дос Рейс.

Кабель складатиметься із 12 оптоволоконних пар (ємність поки не уточнюється) і дозволить американським користувачам отримати швидкий доступ з малою затримкою до продуктів Google.

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Загалом завдяки новому кабелю відчутно покращиться робота наступних сервісів:

пошук Google;

пошта Gmail;

відеохостинг YouTube;

та хмарні сервіси Google Cloud.

Цей кабель стане 16-м за рахунком, в будівництво якого вклалася Google.

Чим новий кабель Firmina є таким особливим

Унікальним Firmina робить те, що він буде найдовшим кабелем у світі, здатним працювати від одного джерела живлення на будь-якому з його кінців.



Маршрут кабеля Firmina / Фото Google

Навіть якщо одне з джерел стане тимчасово недоступним, друге зможе забезпечити повну працездатність кабелю, що підвищує стійкість та надійність зв'язку. Досягається це за рахунок подачі вищого (+ 20%) напруги, ніж в аналогічних рішеннях.

У звичайних кабелях застосовуються додаткові підсилювачі, які встановлюються приблизно через кожні 100 кілометрів. Для їх живлення необхідна висока напруга, яка подається з берегових станцій. Якщо на коротких дистанціях можна організувати живлення тільки з одного кінця, то зі збільшенням довжини кабелю і кількості волокон це стає все важким завданням.