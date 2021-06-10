Кабель складатиметься із 12 оптоволоконних пар (ємність поки не уточнюється) і дозволить американським користувачам отримати швидкий доступ з малою затримкою до продуктів Google.
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Загалом завдяки новому кабелю відчутно покращиться робота наступних сервісів:
- пошук Google;
- пошта Gmail;
- відеохостинг YouTube;
- та хмарні сервіси Google Cloud.
Цей кабель стане 16-м за рахунком, в будівництво якого вклалася Google.
Чим новий кабель Firmina є таким особливим
Унікальним Firmina робить те, що він буде найдовшим кабелем у світі, здатним працювати від одного джерела живлення на будь-якому з його кінців.
Маршрут кабеля Firmina / Фото Google
Навіть якщо одне з джерел стане тимчасово недоступним, друге зможе забезпечити повну працездатність кабелю, що підвищує стійкість та надійність зв'язку. Досягається це за рахунок подачі вищого (+ 20%) напруги, ніж в аналогічних рішеннях.