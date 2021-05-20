Вражаюча технологія від Google: Project Starline – "голографічний" чат з ефектом присутності

Google представила Project Starline. Це технологія відеочату, яка створює ефект, ніби користувачі сидять один на проти одного і бачать найдрібніші деталі, стверджують у компанії.

Google показала концепцію на конференції I/O 2021. Project Starline – це технологічний проєкт, який поєднує в собі апаратні та програмні напрацювання компанії для створення так званого "ефекту присутності", коли співрозмовники не просто бачать один одного на екрані, а й можуть взаємодіяти в реальному часі.

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Як працює Project Starline

Технологія ще не готова до масового використання, проте Google запевняє, що вже досягла ефекту, ніби користувачі сидять один навпроти одного і бачать найдрібніші деталі.

Дивіться демонстрацію можливостей технології: відео

На практиці це виглядає так, ніби ви дивитеся через вікно, і бачите через нього людину в натуральну величину і в трьох вимірах. Ви можете говорити з ним, жестикулювати й дивитися їй в очі.

На даному етапі платформа існує у вигляді великої з десятками камер і датчиків для фіксації зовнішності людини з різних ракурсів. Зображення, відео та карта глибини відправляються на спеціальний сервер, де об'єднуються в 3D-модель, яка транслюється співрозмовнику.

Google заявляє, що проєкт став можливим завдяки дослідженням в області комп'ютерного зору, машинного навчання, просторового звуку і декодування в реальному часі.

Project Starline використовує спеціальну систему відображення світлового поля, яка і створює відчуття об'єму без окулярів або гарнітури. 65-дюймовий дисплей здатен відображати візуальну інформацію в залежності від кута огляду спостерігача.

Таким чином, навіть якщо ви нахиляєтеся з боку в бік під час розмови, зображення "підлаштується" під ваш погляд.

Коли чекати

Project Starline зараз доступний лише в офісах Google і покладається на вузькоспеціалізоване обладнання, виготовлене на замовлення. Проте в компанії вважають, що саме так і повинні розвиватися технології спілкування між людьми, і з часом вони неминуче стануть доступними усім.

Жодних дат випуску чи взагалі гарантій, що технологія дійде до масового виробництва, немає.

Google вже провела ряд демонстрацій корпоративним партнерам, в тому числі у сферах охорони здоров'я та ЗМІ, щоб отримати відгуки та вдосконалити розробку.