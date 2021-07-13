Для того, щоб побачити привітання італійської збірної від Google потрібно ввести у рядок пошуку певні запити. Пасхалка спрацьовую при пошуку за запитами "Збірна Італії", "Євро-2020" або ж просто "Євро".

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Як виглядає пасхалка-привітання від Google

Як тільки користувач вводить один з потрібних пошукових запитів, після видачі результатів на екрані з'являється феєрверк в кольори прапора Італії.



Ось як виглядає святковий феєрверк для італійської збірної від Google / Скриншот

Феєрверком на честь переможця Євро-2020 можна "вситрілити" самостійно, натиснувши на спеціальну кнопку внизу сторінки. Також сторінкою можна поділитися у соцмережах, поштою, або ж просто скопіювати посилання на неї та надіслати другу.



Кнопки для "вистрілювання" феєрверка та поширення сторінки / Скриншот

Фінал Євро-2020: коротко