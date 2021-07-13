Для того, щоб побачити привітання італійської збірної від Google потрібно ввести у рядок пошуку певні запити. Пасхалка спрацьовую при пошуку за запитами "Збірна Італії", "Євро-2020" або ж просто "Євро".
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Як виглядає пасхалка-привітання від Google
Як тільки користувач вводить один з потрібних пошукових запитів, після видачі результатів на екрані з'являється феєрверк в кольори прапора Італії.
Ось як виглядає святковий феєрверк для італійської збірної від Google / Скриншот
Феєрверком на честь переможця Євро-2020 можна "вситрілити" самостійно, натиснувши на спеціальну кнопку внизу сторінки. Також сторінкою можна поділитися у соцмережах, поштою, або ж просто скопіювати посилання на неї та надіслати другу.
Кнопки для "вистрілювання" феєрверка та поширення сторінки / Скриншот
Фінал Євро-2020: коротко
- У фінальному поєдинку на лондонському стадіоні "Вемблі" зустрілися збірні Італії та Англії.
- Переможця Євро-2020 вдалося визначити лише у серії післяматчевих пенальті.
- Фортуна виявилась на боці команди Роберто Манчіні, яка реалізувала 3 пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.