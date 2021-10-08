Google привітав Україну зі 150 річницею від дня народження Івана Піддубного

150 років від дня народження Івана Піддубного – до цієї дати 8 жовтня 2021 року Google випустив новий вітальний дудл. Зауважимо, у пошуковику цей дудл зроблений саме для мешканців України.

Адже Іван Піддубний – це український спортсмен, уродженець Полтавщини. Піддубний – багаторазовий чемпіон світу з боротьби, який вигравав змагання у Парижі, Мілані, у Франкфурті та Нью-Йорку.

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Спортсмен, який перевернув світ

Історія знає всього кількох професійних борців, які насолоджувалися кар'єрою понад 40 років, і на пенсію пішли без поразки у жодному з турнірів, у яких брали участь.

Сьогоднішній дудл відзначає 150 день народження чемпіона світу, українського борця, який досяг і першого, і другого – Івана Піддубного.

Хто такий Іван Піддубний: коротка біографія

Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року у маленькому селі Красенівка на території нинішньої центральної України.

Силу свою він розвивав, закидаючи стоги сіна у вози та орючи землю.

Та у 17 років він пішов із дому у пошуках кращого життя.

У Феодосії в Криму Піддубний спостерігав матчі греко-римської боротьби у гастрольному цирку.

Заняття зацікавило юнака – і він вирішив спробувати у нім свої сили.

На загальне здивування, Піддубний перемагав кожного свого суперника, враховуючи й борців світового рівня!

Кар'єра незламного борця почалася у 1897, а до 1906 його вже називали "Чемпіоном чемпіонів". І не дарма, адже Іван Піддубний виграв 6 титулів чемпіона світу.



Ось такий вигляд має дудл від Google про Івана Піддубного / Фото Google

Сила Геракла і нечуване довголіття вражали всіх, хто знав Піддубного. Ба, навіть у 55 років він виграв чемпіонат Америки – у 1926 році. А на пенсію взагалі пішов у 1941 році у 70.

Його могутня спадщина відчутна й нині. Відомо, що багато українців досі говорять "як Піддубний", аби описати чиюсь силу. Ось спортсмен, який перевернув світ боротьби з ніг на голову!

– мовиться у повідомленні Google про новий дудл.