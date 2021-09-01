На новому дудлі від Google – розфарбований олівцями листок паперу і зелений олівець. На ньому є малюнки предметів, що традиційно асоціюються зі школою: глобус, лінійка, калькулятор.

До теми Як школам провести лінійку на 1 вересня: важливі рекомендації МОЗ

День знань 1 вересня

Свято 1 вересня, або День знань – це державне свято, яке проголосили у Радянському Союзі 1 вересня 1984 року. Після розпаду СРСР в Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД, це свято відзначається та збігається з початком навчального року. Першокласники у цей день відзначають "Свято Першого дзвоника".

У багатьох країнах Європи 1 вересня – святковий день лише для "першачків". Усі інші учні просто йдуть на уроки, не маючи святкової лінійки.

В Україні лінійки теж необов'язкові

Керівник головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко наголосив, що фактично всі роки Незалежності не було ніяких директивних вказівок про обов'язковість лінійки.

За його словами, до лінійки можна ставитися по-різному. "Разом з тим не варто говорити, що це пережиток минулого. Цього не треба робити. Є школи, де вважають, що це нормально", – каже він.

Зверніть увагу! Другий рік поспіль День знань проходить в умовах карантину. У МОЗ через це порадили організувати урочистості просто неба та слідкувати за дотриманням дистанції.