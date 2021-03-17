Google привітав Україну з Днем Святого Патріка зеленим дудлом

День Святого Патріка 2021 року став нагодою для пошуковика Google випустити новий дудл. Він вийшов у зелених кольорах – традиційних для відзначання цього свята.

Новий дудл від Google проілюстрований художником з Дубліна Арроном Кроасделлом. День Святого Патріка походить з Ірландії, проте відзначають його у всьому світі.

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Новий дудл від Google – до Дня Святого Патріка

Дудл від Google до Дня Святого Патріка (як і всі, зрештою, сучасні дудли) містить певні символи – про різноманітну й багату географію, архітектуру та історію Ірландії.

G – це зелені гори країни, ліси та маяки, які стоять біля популярних місць для прогулянок й плавання.

O – це помах руками та серцем легендарного кільця Кладди, символа любові, вірності й дружби.

О – ваза з польовими квітами, і, звісно, конюшиною-трилисником (національним символом Ірландії).

G – це зображення численних річок, що протікають через численні ірландські міста.

L – позначає природні ліси Ірландії, більшість з яких відновлюються завдяки державним ініціативам.

E – це кельтський вузол, символ надії Ірландії на нескінченний взаємозв'язок людства.



Новий дудл від Google – до Дня Святого Патріка / Фото Google

"З Днем Святого Патріка!" – вітає Google увесь світ.

Я хочу, щоб люди знали, що Ірландія – це більше, ніж просто стереотипи. Вона має яскраву культуру та ландшафт, а також квітучі школи дизайну та ілюстрацій,

– прокоментував створений ним дудл художник Аррон Кроасделл.

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