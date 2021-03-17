Google привітав Україну з Днем Святого Патріка зеленим дудлом

Джерело:Google
День Святого Патріка 2021 року став нагодою для пошуковика Google випустити новий дудл. Він вийшов у зелених кольорах – традиційних для відзначання цього свята.
Новий дудл від Google проілюстрований художником з Дубліна Арроном Кроасделлом. День Святого Патріка походить з Ірландії, проте відзначають його у всьому світі.
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Дудл від Google до Дня Святого Патріка (як і всі, зрештою, сучасні дудли) містить певні символи – про різноманітну й багату географію, архітектуру та історію Ірландії.
Новий дудл від Google – до Дня Святого Патріка / Фото Google
"З Днем Святого Патріка!" – вітає Google увесь світ.
Я хочу, щоб люди знали, що Ірландія – це більше, ніж просто стереотипи. Вона має яскраву культуру та ландшафт, а також квітучі школи дизайну та ілюстрацій,
– прокоментував створений ним дудл художник Аррон Кроасделл.
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