І це не дивно, адже саме цього дня Євро-2020 стартує. Першим матчем на турнірі стане протистояння Туреччини та Італії.

Потрібно знати Євро-2020: розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

Початок Чемпіонату Європи 2020 з футболу – 11 червня

До цієї дати пошуковик Google опублікував вітальний дудл

Євро-2020 – мабуть, головний турнір для вболівальників футболу у всьому світі (разом із Чемпіонатом світу).

Його проводять із 1960 року. Однак вперше в історії матчі відбудуться не в одній чи двох країнах, а у цілих десяти!

Хто стане чемпіоном

Щоб дізнатися це, доведеться передивитися 51 матч ;)

Тим часом Google бажає успіху всім командам, а 24 канал – всім, але найбільше Україні.



Новий дудл від Google – про початок Чемпіонату Європи з футболу / Фото Google

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