Google присвятив дудл Кшиштофу Кесльовському: як він перевернув світ кіно

80 років від дня народження Кшиштофа Кесльовскього відзначають 27 червня. За цієї нагоди компанія Google вирішила нагадати про цього прославленого польського кінорежисера та сценариста.

Кшиштофа Кесльовського вважають одним із найважливіших творців в історії світового кіно другої половини ХХ століття. Він досліджував складність і моральні дилеми повсякденного життя через відверті зображення сучасної Польщі. Розпочинав свою кар'єру як режисер, що спеціалізується на документальних фільмах.

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Хто такий Кшиштоф Кесльовський

Народився він 1941 році у Варшаві. Ще з дитинства майбутній митець захоплювався літературою.

У 1957 році Кесльовський за порадою батьків розпочав освіту в Державній середній школі театральної техніки у Варшаві, де директором був його дядько. Закінчивши її, хотів стати театральним режисером, але не міг розпочати навчання в цій галузі, оскільки не був випускником вищої школи. Саме тоді вирішив вивчати кінорежисуру у Державній кіношколі в Лодзі, куди його прийняли з третього разу. У 1968 році закінчив кіношколу, а в 1970 році отримав диплом.

Його ранні художні фільми, ототожнювані з кіно морального неспокою, — це квазідокументальні фільми, що демонструють реальність Польщі того часу ("Персонал", "Шрам", "Аматор", "Випадок"). Потім він звернувся до метафізичних тем, створивши психологічні стрічки, у яких порушує моральні та екзистенційні теми (цикл телефільмів "Декалог", "Подвійне життя Вероніки", трилогія "Три кольори").

Після виходу в 1988 році "Декалогу" – десятигодинних телесеріалів, які розповідають про жителів житлового комплексу в Варшаві, – роботи Кесльовського отримали міжнародну популярність. Його фірмові філософські дослідження досягли апогею в трилогії 1993 – 94 років "Три кольори", кожна з яких відображає ідеали Французької революції.

Мистецтво Кшиштофа Кесльовського: дивіться відео

Помер митець 13 березня 1996 року в варшавській лікарні. Там йому робили операцію на серці. Раніше режисер пережив не один серцевий напад, найперший з яких трапився влітку 1995 року.

Роботи Кшиштофа Кесльовського мали значний вплив на подальшу кінематографію. Його кіно наслідували такі режисери, як Том Тиквер та Єжи Штур. Останній, зокрема, присвятив Кесльовському свій фільм "Любовні історії", у якому також представив моральну п'єсу про кохання. А Тиквер використав його нереалізований сценарій для фільму "Небо", який мав стати початком трилогії.

З 2001 року його іменем Кесльовського названо Кіношколу Сілезького університету в Катовіцях.

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Кшиштоф Кесльовський залишив неабиякий слід у кіноматографії / Фото PAP

Яким є дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському

Пошуковик використав фрагмент обличчя режисера в окулярах. Вони і формують букви "O" у слові Google. Крім того, обличчя митця розділено на 2 зони – синю та червону.



Дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському / Ескіз Google

Зауважимо, що було кілька варіантів цього дудлу. І на усіх можна побачити лише обличчя режисера.



Дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському: яким він міг бути / Ескіз Google

Регіони, для яких відображається цей дудл

Бразилія

Ісландія

Фінляндія

Данія

Франція

Італія

Греція

Туреччина

Україна

Словаччина

Польща

Болгарія

В'єтнам

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В яких країнах можна побачити дудл, присвячений Кшиштофу Кесльовському / Скриншот 24 каналу