Спочатку новий режим "імерсивного перегляду" (immersive view) буде працювати для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско і Токіо. Які міста будуть наступними наразі не повідомляють.

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Як це виглядає

Імерсивний вигляд виводить перегляд вулиць і аерофотозйомку на зовсім інший рівень, об'єднуючи їх, щоб занурити користувача в атмосферу конкретного місця, де б він не знаходився.

Для створення "ефекту присутності" Google об'єднала мільярди фотографій, використавши комбінацію комп'ютерного зору і штучного інтелекту.

Компанія фактично зробила гібрид перегляду вулиць і супутникових знімків.

За допомогою повзунка часу можна буде перевірити, як виглядає район у різний час доби та при різних погодних умовах , а крім того, з'ясувати, де знаходяться найжвавіші місця.

, а крім того, з'ясувати, де знаходяться найжвавіші місця. Коли ви спускаєтеся на рівень вулиці, ви можете побачити таку інформацію, як час роботи, затори, і навіть заглянути в ресторани та інші заклади з вулиці.

Різні об'єкти в імерсивному перегляді буквально оживають, завдяки чому створюється відчуття трансляції в режимі реального часу.

На наступному відео, опублікованому виданням The Verge, можна побачити, як саме це працює на практиці.

Як заявляє компанія, імерсивний вигляд повинен працювати "практично на будь-якому телефоні". Це стало можливим завдяки здатності Google об'єднувати мільярди переглядів вулиць і аерофотознімків для створення "багатої цифрової моделі світу".

Нова функція буде зосереджена навколо всіляких пам'яток, ресторанів та інших цікавих місць.

Вестмінстерське абатство​ у темний час доби на нових Картах Google / Фото Google

Імерсивний режим карт стане доступний до кінця 2022 року. Також оголошено, що Live View тепер доступний для сторонніх розробників додатків. Live View – це функція, яка допомагає вам орієнтуватися, коли ви йдете, використовуючи доповнену реальність для відображення стрілок напрямків.

Нагадаємо, на конференції Google I/O 2022 представили ряд пристроїв компанії. Деякі стали справжнім сюрпризом.