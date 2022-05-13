Спочатку новий режим "імерсивного перегляду" (immersive view) буде працювати для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско і Токіо. Які міста будуть наступними наразі не повідомляють.
Цікаво Google показала окуляри, які перекладають слова співрозмовника в реальному часі
Як це виглядає
- Імерсивний вигляд виводить перегляд вулиць і аерофотозйомку на зовсім інший рівень, об'єднуючи їх, щоб занурити користувача в атмосферу конкретного місця, де б він не знаходився.
- Для створення "ефекту присутності" Google об'єднала мільярди фотографій, використавши комбінацію комп'ютерного зору і штучного інтелекту.
- Компанія фактично зробила гібрид перегляду вулиць і супутникових знімків.
- За допомогою повзунка часу можна буде перевірити, як виглядає район у різний час доби та при різних погодних умовах, а крім того, з'ясувати, де знаходяться найжвавіші місця.
- Коли ви спускаєтеся на рівень вулиці, ви можете побачити таку інформацію, як час роботи, затори, і навіть заглянути в ресторани та інші заклади з вулиці.
- Різні об'єкти в імерсивному перегляді буквально оживають, завдяки чому створюється відчуття трансляції в режимі реального часу.
На наступному відео, опублікованому виданням The Verge, можна побачити, як саме це працює на практиці.
Як заявляє компанія, імерсивний вигляд повинен працювати "практично на будь-якому телефоні". Це стало можливим завдяки здатності Google об'єднувати мільярди переглядів вулиць і аерофотознімків для створення "багатої цифрової моделі світу".
Нова функція буде зосереджена навколо всіляких пам'яток, ресторанів та інших цікавих місць.
Вестмінстерське абатство у темний час доби на нових Картах Google / Фото Google
Імерсивний режим карт стане доступний до кінця 2022 року. Також оголошено, що Live View тепер доступний для сторонніх розробників додатків. Live View – це функція, яка допомагає вам орієнтуватися, коли ви йдете, використовуючи доповнену реальність для відображення стрілок напрямків.
Нагадаємо, на конференції Google I/O 2022 представили ряд пристроїв компанії. Деякі стали справжнім сюрпризом.
- Бюджетний (відносно своїх старших моделей) смартфон Pixel 6a.
- Pixel 7 та Pixel 7 Pro, на анонс яких очікували не раніше вересня.
- Планшет Pixel, перший за багато років.
- Також Google анонсувала розумний годинник Pixel Watch з круглим екраном.
- Навушники Google Pixel Buds Pro з активним шумозаглушенням.
- І нарешті, окуляри, які перекладають слова співрозмовника в реальному часі.