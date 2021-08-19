Google представила відносно бюджетний Pixel 5A 5G перед виходом нового флагмана

Компанія Google уже традиційно перед початком продажів чергового флагмана випускає модифіковану модель попереднього року. Цього разу це Pixel 5A 5G.

Смартфон отримав ряд оновлень і покращень. Зокрема анонсували дещо більший акумулятор.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Характеристики Pixel 5A 5G

Новий Pixel працюватиме на процесорі Snapdragon 765G.

Смартфон з алюмінієвим корпусом захищений від пилу і води за стандартом IP67.

Дисплей OLED з діагоналлю 6,34 дюйма та роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

Частота оновлення екрану 60 Гц.

Оперативної пам'яті передбачено 6 гігабайтів.

Постійної – 128 гігабайтів.

Живить пристрій батарея на 4680 mAh – це найбільший показник у серії.

Потужність заряджання – 18 Вт. Бездротового немає.

Зате є роз'єм для навушників і стереодинаміки.



Смартфон Pixel 5a 5G / Фото Google

Камера Pixel 5A 5G

Смартфон отримав дві камери. Одна, на 12 мегапікселів, поєднана з ширококутним об'єктивом з діафрагмою F/1,7. Друга, на 16 мегапікселів, є надширококутним об'єктивом з діафрагмою F/2,2. Фронтальна камера має 8 мегапікселів.

Ціна Pixel 5A 5G

Pixel 5A 5G поки що не можна купити – лише залишити попереднє замовлення у США та Японії. Про інші країни поки що не повідомляють. Ціна новинки становить 450 доларів.

Продажі стартують з 26 серпня. В Україні, традиційно, смартфон продаватись не буде.

Pixel 5A 5G: відео

Нагадаємо, цьогорічні флагмани Google Pixel 6 та 6 Pro очікуються вже восени – ймовірно, у вересні чи жовтні. Смартфони вперше за три роки отримають нові датчики камер. Зокрема, очікується, що основним модулем в обох випадках буде 50-мегапіксельний датчик Samsung Isocell GN1. У поєднанні з алгоритмами Google, які навіть із застарілими датчиками від Sony на 12 мегапікселів показували чи не найкращі результати на ринку, смартфони, ймовірно, будуть лідерами мобільної фотографії.