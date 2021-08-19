Смартфон отримав ряд оновлень і покращень. Зокрема анонсували дещо більший акумулятор.

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Характеристики Pixel 5A 5G

Новий Pixel працюватиме на процесорі Snapdragon 765G.

Смартфон з алюмінієвим корпусом захищений від пилу і води за стандартом IP67.

Дисплей OLED з діагоналлю 6,34 дюйма та роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

Частота оновлення екрану 60 Гц.

Оперативної пам'яті передбачено 6 гігабайтів.

Постійної – 128 гігабайтів.

Живить пристрій батарея на 4680 mAh – це найбільший показник у серії.

Потужність заряджання – 18 Вт. Бездротового немає.

Зате є роз'єм для навушників і стереодинаміки.



Смартфон Pixel 5a 5G / Фото Google

Камера Pixel 5A 5G

Смартфон отримав дві камери. Одна, на 12 мегапікселів, поєднана з ширококутним об'єктивом з діафрагмою F/1,7. Друга, на 16 мегапікселів, є надширококутним об'єктивом з діафрагмою F/2,2. Фронтальна камера має 8 мегапікселів.

Ціна Pixel 5A 5G

Pixel 5A 5G поки що не можна купити – лише залишити попереднє замовлення у США та Японії. Про інші країни поки що не повідомляють. Ціна новинки становить 450 доларів.

Продажі стартують з 26 серпня. В Україні, традиційно, смартфон продаватись не буде.

Pixel 5A 5G: відео

Нагадаємо, цьогорічні флагмани Google Pixel 6 та 6 Pro очікуються вже восени – ймовірно, у вересні чи жовтні. Смартфони вперше за три роки отримають нові датчики камер. Зокрема, очікується, що основним модулем в обох випадках буде 50-мегапіксельний датчик Samsung Isocell GN1. У поєднанні з алгоритмами Google, які навіть із застарілими датчиками від Sony на 12 мегапікселів показували чи не найкращі результати на ринку, смартфони, ймовірно, будуть лідерами мобільної фотографії.

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