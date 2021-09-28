Google представила в Україні сайт з порадами для батьків про використання технологій

28 вересня Google представила в Україні новий веб-сайт Google Families із корисними ресурсами для сімей, які виховують дітей у цифровому світі. Ресурс орієнтується на батьків, які прагнуть навчити дітей безпеці в інтернеті, налаштувати батьківський контроль або знайти якісний контент.

Сьогодні батькам просто необхідно швидко адаптуватися до постійних змін, особливо, коли школи, дитячі садки та літні табори закрилися на карантин. Майже одразу багато дітей звернулися до онлайн-сервісів для навчання та розваг.

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Батьки сьогодні змушені виховувати покоління дітей, яке росте в оточенні технологій, коли вони на різних рівнях застосовуються практично скрізь:

У школі;

Вдома;

І навіть поряд у кишені.

Що батьки можуть знайти на сайт Google Families

На сайті Google Families у розділі "Батьківський контроль" зібрані інструменти, що допоможуть батькам встановити для дитини правила користування цифровим контентом.

Так, у додатку Family Link можна встановлювати правила, які допомагатимуть дітям розумно розподіляти час між навчанням, іграми й технологіями. За допомогою Family Link батьки можуть створювати контрольовані облікові записи для своїх дітей, налаштувати час використання пристрою, керувати контентом, який переглядає дитина, і навіть стежити за її місцеперебуванням (якщо дитина має при собі телефон). Ці поради допоможуть вашій сім'ї скористатися всіма перевагами Family Link:

Контролюйте доступ дитини до контенту

У звітах про історію додатків можна переглянути, скільки часу дитина проводить в улюблених додатках. Якщо вам здається, що вона використовує певний додаток забагато, можете обмежити час його використання або ж узагалі приховати його на пристрої дитини. Також можна заохочувати дитину користуватися певними додатками частіше, додавши їх у список завжди дозволених.

Стежте за часом використання пристрою

Дітям важко оцінити, скільки часу вони проводять зі своїми пристроями, тому варто встановити щоденне обмеження, щоб вони навчилися робити перерви. Якщо ви підозрюєте, що дитина допізна користується телефоном, можете також встановити час сну – пристрій буде заблоковано до ранку. Тоді ніщо не перериватиме сон і розпорядок дня дитини.

Допоможіть дитині відкласти телефон

Ви можете будь-коли віддалено заблокувати пристрій дитини, наприклад, коли вона їсть, робить домашнє завдання або коли час зробити перерву. Так ви допоможете дитині відкласти пристрій і зосередитися на інших справах.

Щоб керувати сумісними пристроями Android або Chromebook дитини через Family Link, спершу завантажте цей додаток ізабо Apple App Store.

Крім цього, у розділі "Батьківський контроль" можна дізнатися більше про функції батьківського контролю, вбудовані в продукти Google, зокрема YouTube Kids чи режим батьківського контролю на YouTube, як налаштувати батьківський контроль у Google Play або як приховати результати відвертого характеру за допомогою Безпечного пошуку.

У розділі "Безпека в Інтернеті й цифровий добробут" можна знайти ресурси, які допоможуть батьками та дітям почуватися безпечно в інтернеті й сформувати правильні звички користування цифровим контентом.

Разом із фахівцями та педагогами ми розробили інструменти й ресурси, які допоможуть вашій сім’ї навчитися дбати про свою безпеку в інтернеті, зокрема тут можна знайти статті про те, як зробити онлайн-ігри приємними й корисними; про відповідальне користування соціальними мережами; як знаходити корисний контент тощо.

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У розділі "Розваги для всієї сім’ї" дізнайтеся, як за допомогою технологій можна навчатися й розважатися разом із сім’єю. Тут зібрані корисні ресурси, які допоможуть пізнавати світ, навчитися програмувати, розвинути творчі здібності або знайти корисні додатки.

Розділ "Інструменти для навчання" присвячений інструментам, додаткам й платформам, які можуть стати в пригоді як у класі, так і під час дистанційного навчання. Тут зібрана інформація для батьків про інструменти, якими діти користуються під час навчання в класі чи вдома, щоб допомогти їм досягати успіхів, а також про технології, якими користуються педагоги, щоб допомогти дітям у навчанні.

Крім того, треба пам'ятати, що різні учні в одному класі вчаться по-різному, тому тут зібрано поради щодо технологій та інструментів, щоб допомогти педагогам задовольнити потреби кожного учня.