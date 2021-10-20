Google представила перший процесор власного виробництва: все, що відомо про Tensor

Перший процесор Tensor від Google показали разом зі смартфонами Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro 19 жовтня. Компанія покладає на нього великі надії й детально розповіла про нові можливості.

Основна увага на презентації дісталася відмінностям Tensor від конкурентів. Компанія називає його системою "преміумкласу", в тому числі за можливості в плані роботи зі штучним інтелектом і машинним навчанням.

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Що відомо про Tensor

Чип побудований на унікальній комбінації процесорних ядер:

користувальницький TPU для AI

два потужних ядра Cortex-X1 з частотою 2,8 ГГц

два середніх ядра Cortex A76 з частотою 2,25 ГГц

чотири ядра з низьким енергоспоживанням Cortex 55 з частотою 1,8 ГГц

За графіку відповідає 20-ядерний графічний прискорювач. Також присутній контекстний движок і спеціальне ядро для обробки зображень, щоб забезпечити смартфонам Pixel ще кращий досвід роботи з фотографіями та відео. Як заявляє компанія, її давньою мрією було наближення якості відео до якості фотографій. Новий чип, судячи з усього, це дозволяє. Однак конкретних демонстрацій та доказів поки не надали. Проте заявили, що режим HDRNet тепер вперше працює у всіх режимах відео — навіть при 4K і 60 кадрах в секунду і забезпечує запис з точнішими та яскравішими кольорами.

Google каже, що нові смартфони повинні стати найшвидшими в лінійці Pixel: обіцяють на 80 відсотків більшу потужність у порівнянні з Pixel 5, а також на 370 відсотків кращу продуктивність графічного процесора. Крім того, процесор володіє "найточнішим автоматичним розпізнаванням мови". Такі можливості будуть корисними, наприклад, для швидшої й точнішої роботи Google Асистента, живих субтитрів або ж додатків, на зразок Recorder.

Ви також зможете краще спілкуватися з людьми найзручнішою для вас мовою завдяки Google Tensor і новій функції Live Translate в Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Додаткові програми для чату, такі як Messages і WhatsApp, дозволять користувачам перекладати безпосередньо в додатку для чату, що означає, що більше не потрібно вирізати й вставляти текст у сервіс Google Translate,

– розповідає у блозі компанії старший директор Google Silicon Моніка Гупта.

У порівнянні з попередніми Pixel, нова модель нейронного машинного перекладу (NMT) на пристрої використовує менше половини потужності при роботі на Google Tensor.

Чип також дозволяє Live Translate працювати з медіа, наприклад, відео, використовуючи моделі мови та перекладу на пристрої. Судячи з усього тут компанія має на увазі технологію перекладу в реальному часі, коли на відео іноземною мовою накладається озвучування іншою обраною мовою. Подібну функцію нещодавно запустив російський Яндекс, але вона працює не на пристрої, а завдяки надсиланню даних на потужні сервери компанії.

Додатковий захист завдяки Titan M2

Для забезпечення конфіденційності даних у складі нового процесора також присутній спеціальний чип безпеки Titan M2, покликаний перешкоджати різноманітного роду атакам і зломам. Компанія запевняє, що Tensor разом зі смартфонами Pixel 6 і Pixel 6 Pro мають "найвищий рівень апаратної безпеки", у порівнянні з іншими смартфонами (неясно, чи мається на увазі лише лінійка самих Pixel, чи взагалі будь-який апарат на ринку).

Незалежне лабораторне тестування безпеки показало, що Titan M2 може протистояти таким атакам, як електромагнітний аналіз, збої напруги та навіть вплив лазерів.

Так, ми буквально стріляли лазерами в наш чіп!

– написали в блозі.

, 19 жовтня Google показала свої головні новинки – смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Обидва флагмани отримали нову основну камеру – сенсор на 50 мегапікселів Samsung GN1. Ґаджети виконані у впізнаваному дизайні з оригінальним розташуванням блоку камер. А от товщина їхніх рамок викликала питання ще до презентації – їх порахували занадто широкими як для флагманів 2021 року.